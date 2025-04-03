Кучаев и «Ростов» обсуждают продление контракта

Александр Клюев, агент полузащитника «Ростова» , сообщил, что игрок и клуб обсуждают продление контракта.

Ведем переговоры о продлении контракта. Уверен, что все сделаем, проблем не будет. В переговорах с «Ростовом» все идет положительно.

Константин и его семья привыкли к Ростову. В приглашении Кучаева были лично заинтересованы Валерий Карпин и руководство клуба. Сейчас ничего не изменилось. Константину нравится в Ростове, нравится команда и то, как он прогрессирует.