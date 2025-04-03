Кучаев и «Ростов» обсуждают продление контракта

Александр Клюев, агент полузащитника «Ростова» Константина Кучаева, сообщил, что игрок и клуб обсуждают продление контракта.
Ведем переговоры о продлении контракта. Уверен, что все сделаем, проблем не будет. В переговорах с «Ростовом» все идет положительно.
Константин и его семья привыкли к Ростову. В приглашении Кучаева были лично заинтересованы Валерий Карпин и руководство клуба. Сейчас ничего не изменилось. Константину нравится в Ростове, нравится команда и то, как он прогрессирует.
Ну, а в остальном вижу одно лицимерие, ты всегда не признавал мои победы и более того всегда негативно отзывался.
Тебя даже другие пользователи спрашивали почему ты меня не поздравляешь, на что ты всегда отвечал, что не заслуженно побеждаю.
Просто не пиши в мою сторону, тем более не правду.
Ну, а в остальном вижу одно лицимерие, ты всегда не признавал мои победы и более того всегда негативно отзывался.
Тебя даже другие пользователи спрашивали почему ты меня не поздравляешь, на что ты всегда отвечал, что не заслуженно побеждаю.
Просто не пиши в мою сторону, тем более не правду.