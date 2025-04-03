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Кучаев и «Ростов» обсуждают продление контракта

вчера, 18:21

Александр Клюев, агент полузащитника «Ростова» Константина Кучаева, сообщил, что игрок и клуб обсуждают продление контракта.

Ведем переговоры о продлении контракта. Уверен, что все сделаем, проблем не будет. В переговорах с «Ростовом» все идет положительно.

Константин и его семья привыкли к Ростову. В приглашении Кучаева были лично заинтересованы Валерий Карпин и руководство клуба. Сейчас ничего не изменилось. Константину нравится в Ростове, нравится команда и то, как он прогрессирует.

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Все комментарии
a-league
a-league
вчера в 20:36, ред.
Кучаев - балласт. Обсуждать можно только существенное понижение зарплаты по контракту
drug01
drug01
вчера в 20:31
Слишком мало он там играет, а в цска начало было успешное!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:15
Отлично, что всех всё устраивает. По деньгам должны сговориться...
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:15
Кучаев соответствует уровню Ростова
протон
протон
вчера в 19:45
Речи о призах не было. Но с чего ты решил о минуту моей славы высказаться о некой величии моей. Я старался сгладить углы этого диалога, обойти камушки преткновения, но увы. Признавать победы чьи либо - это дело каждого. не нужно на это обижаться.
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:41
Не мальчик уже... пора якорь бросать и играть начинать...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:01
    shlomo
    shlomo
    вчера в 18:58
    Думаю, что общий язык найдут и все будет хорошо.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 18:42
    Агент Клюев дал Косте шикарную характеристику...)
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