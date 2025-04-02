Кутицкий продлил контракт с «Динамо»

По данным источника, московское «Динамо» заключило новое соглашение с 23-летним полузащитником Александром Кутицким.
Новый контракт рассчитан до 2029 года и предусматривает увеличение заработной платы игрока вдвое – до 700 тысяч евро в год.
Кутицкий — воспитанник академии «бело-голубых».
Даже не знаю, на какой позиции Кутицкий больше вреда приносит- в опорной зоне или в ЦЗ... Ни в отборе, ни в выборе позиции не прогрессирует, абсолютно проходной защитник.
После Кости Крижевского, после Долматова и Бубнова, Кутицкий- просто, как случайный человек в Динамо...
Даже не знаю, на какой позиции Кутицкий больше вреда приносит- в опорной зоне или в ЦЗ... Ни в отборе, ни в выборе позиции не прогрессирует, абсолютно проходной защитник.
После Кости Крижевского, после Долматова и Бубнова, Кутицкий- просто, как случайный человек в Динамо...
Но дело не только в составном затыкательстве дыр, Кутя терпеливо ждёт своего времени, когда можно будет сосредоточиться на одной позиции, а не работать пожарником по любому поводу.
В академии он, кстати, вообще был нападающим..)
Но дело не только в составном затыкательстве дыр, Кутя терпеливо ждёт своего времени, когда можно будет сосредоточиться на одной позиции, а не работать пожарником по любому поводу.
В академии он, кстати, вообще был нападающим..)
Ты, кстати, тоже самое говорил и про Фернандеса и про Марика, типа: ничего ничего, надо немного времени, оба окрепнут и тп". Ну и, окрепли?))) Ну если Ферни, хотябы не деградирует, откровенно, то Марик- просто несчастный человек. А чем Кутицкий лучше? Он даже как резерв не подходит. Не растет человек. Другое дело, нужен и тренер соответствующий, а не этот- любитель пивка...
Ты, кстати, тоже самое говорил и про Фернандеса и про Марика, типа: ничего ничего, надо немного времени, оба окрепнут и тп". Ну и, окрепли?))) Ну если Ферни, хотябы не деградирует, откровенно, то Марик- просто несчастный человек. А чем Кутицкий лучше? Он даже как резерв не подходит. Не растет человек. Другое дело, нужен и тренер соответствующий, а не этот- любитель пивка...