Кутицкий продлил контракт с «Динамо»

1743601783

вчера, 16:49

По данным источника, московское «Динамо» заключило новое соглашение с 23-летним полузащитником .

Новый контракт рассчитан до 2029 года и предусматривает увеличение заработной платы игрока вдвое – до 700 тысяч евро в год.

Кутицкий — воспитанник академии «бело-голубых».