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Кутицкий продлил контракт с «Динамо»

вчера, 16:49

По данным источника, московское «Динамо» заключило новое соглашение с 23-летним полузащитником Александром Кутицким.

Новый контракт рассчитан до 2029 года и предусматривает увеличение заработной платы игрока вдвое – до 700 тысяч евро в год.

Кутицкий — воспитанник академии «бело-голубых».

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 21:55, ред.
Основное амплуа Крижевского ЦЗ. Но в случае необходимости, он выдвигался вперед- на место волнореза...
Не забывай, что и футбол поменялся, а значит- и некоторые функции.
баск
баск
вчера в 21:52
Ну и что, выдвинутый несколько вперёд ЦЗ 50-х годов не аналогичен опорнику более поздних времён, с его функциями..

Ладно, не будем спорить, хотя голосовалку эту- как будет время- поищу.
Готовимся к вечернему просмотру, хотя я собрался поглядеть ливерпульское дерби..
Capral
Capral
вчера в 21:26, ред.
Он играл на разных позициях и волнорезом также, как Долматов и Бубнов. Это только Новиков у нас играл в ЦЗ и нигде больше. Посмотри архив Динамо на сайте, возможно найдешь голосование. На счет сил. Ну представь себе, если еще я буду вести блог советского футбола, плюс современную тему, что со мной будет. Поэтому конечно, если есть возможность вспомнить эпизоды из советского футбола, я с удовольствием это делаю, но специально вести блог не получится.

Что касается Крижевского, то его часто сравнивали с киевлянином В.Турянчиком, который играл в похожей манере, и тоже, часто волнореза...
баск
баск
вчера в 21:14
То есть писать некие исторические экскурсы в ленте новостей у тебя сил хватает,
а писать всё то же самое, но в блоге- нет? Не понимаю.
Но дело твоё, конечно, я предложил- ты ответил.

По поводу Крижевского- он цетрзащем вообще-то был, а не опорником, с чего это вдруг его поставили в голосование на этот счёт..
Capral
Capral
вчера в 21:06
Нет, ничего я заводить не буду, хотя- это было бы интересно. Я уже старый и очень больной человек. Мне хватает того, что я пишу на Соккере. Конечно, было бы интересно пообщаться с людьми моего возраста о прошлом советского футбола, многое вспомнить, а вспомнить есть что, и немало, но и для этого нужны и время и силы. Много ли найдется желающих потележить на тему советского футбола? Не знаю, но ведь и людей моего возраста осталось мало, а на Соккере их вообще единицы. Поэтому, конечно, желающих возможно много и не будет. К тому же, я не веду беседы- исключительно на тему футбола СССР. Я при случае, вспоминаю интересные события из прошлого...

Что касается семейной традиции, то мой Батя, с 1936г и до конца своих дней болел за Динамо, много лет переписывался с В.С.Синявским, знал многих футболистов киевского Динамо. Поэтому для меня, боление за московское Динамо не пустой звук. Другое дело, как сейчас, я отношусь к клубу. Но тебе известны мои принципы. И кстати, если говорить о ветеранах-болельщиках Динамо моего возраста, то, лет пять назад, на официальном сайте Динамо, был проведен опрос среди болельщиков клуба, кто на их взгляд- является лучшим опорником Динамо за всю историю Динамо? 90% проголосовали за нашу Легенду О.В.Доматова, который обошел, даже К.Крижевского!!! Так что, как видишь, Павел, ветераны наши еще живы и довольно энергичны...)))

Я всегда считал Долматова- лучшим волнорезом Динамо, за все годы, и рад, что не ошибся!!! Ну ладно, спасибо за плодотворную беседу. Смотри сегодня футбол Атлетико-Барселона. Должно быть интересно...
баск
баск
вчера в 20:41
    Capral
    Capral
    вчера в 19:39
    Человек, который видел советское ДИНАМО- обязательно, нет нет, да вспомнит многие эпизоды из той жизни... Ты конечно обратил внимание, что я часто вспоминаю, причем обстоятельно и много, разные игры тех лет и не только футбольные. То-есть, я живу тем временем и тем спортом, не только футболом.
    Ты же, никогда ничего не рассказываешь, потому что ничего не видел, а твой возраст ни о чем не говорит. Можно быть моим ровесником, но при этом ничего не видеть из советского футбола.

    Что касается оппонентов, то смотря какие они. Если люди культурные, у которых есть чему поучиться, я всегда готов к общению, и если вижу свою неправоту- всегда готов это признать. Поэтому, здесь ты неправ. Я со многими общаюсь на Соккере, со многими поддерживаю нормальные отношения... Никакой завышенной самооценки у меня нет. Другое дело, что я часто оказываюсь прав и ты не можешь это отрицать.))) Я досконально, и практически наизусть помню различные цитаты и комментарии великих футболистов прошлого, и многие игры помню буквально поминутно.

    И последнее, по поводу того, что ты говорил про Динамо-2014, что оно обязано было выиграть ПЛ или ЛЕ. Так вот, имея такого как Аджоев- не могло. Человек, который довел клуб до финансового краха не мог привести команду к большим победам. А что касается Денисова, то после того, как его выгнали из Зенита, его никто не хотел брать, но взяло Динамо. Но он Динамо ненавидел, особенно, после того, как Лео Фернандес набил ему морду в Питере, в кубковой игре. Поэтому и помочь не мог и не хотел.
    баск
    баск
    вчера в 19:16
      112910415
      112910415
      вчера в 18:57
      жираф большой, ему видней !
      Capral
      Capral
      вчера в 18:20, ред.
        баск
        баск
        вчера в 18:10
          Capral
          Capral
          вчера в 17:55, ред.
          Универсальный? Ну тогда ты не видел универсалов настоящих!!! Я не застал К.Крижевского, но много читал о нем и многое знаю из рассказов моего Отца и А.Ф.Маховикова. А вот Долматова и Бубнова- мне посчастливилось видеть воочию!!! Поэтому я знаю, что значит настоящий универсализм. И Долматов и Бубнов могли одинаково успешно играть, и, как созидатели, и как разрушители. А что может Кутицкий? Да ничего. Ты вспомни, как еще при Йокановиче, соперники, буквально разрезали его опорную зону, а нападающий Ахмата- просто прошел сквозь Кутицкого, даже не заметив его!!!

          Ты, кстати, тоже самое говорил и про Фернандеса и про Марика, типа: ничего ничего, надо немного времени, оба окрепнут и тп". Ну и, окрепли?))) Ну если Ферни, хотябы не деградирует, откровенно, то Марик- просто несчастный человек. А чем Кутицкий лучше? Он даже как резерв не подходит. Не растет человек. Другое дело, нужен и тренер соответствующий, а не этот- любитель пивка...
          баск
          баск
          вчера в 17:27
          Ну и правильно, Кутицкий не гений, но используется как игрок универсальный, чем и полезен команде, особенно в условиях пандемии травм, длящейся в Динамо уже второй сезон и ещё ждущей своего пристального исследования..

          Но дело не только в составном затыкательстве дыр, Кутя терпеливо ждёт своего времени, когда можно будет сосредоточиться на одной позиции, а не работать пожарником по любому поводу.
          В академии он, кстати, вообще был нападающим..)
          drug01
          drug01 ответ Futurista (раскрыть)
          вчера в 17:27
          Уважаемый игрок, реальный счет я имею ввиду 1:1, 2:0, 1:2 и так далее а не 6:4, 7:1, 0:5 и так далее где каэф. Будет очень высокий!!! Одним словом сделать 8 ставок по 1000 оч и ловить момент!!!
          Capral
          Capral
          вчера в 16:56
          Еще одна глупость. Кутицкий, какой был при Славише- таким же и остался, практически не совершенствуется, также, как Фернандес и Марик... Да еще и зарплату ему подняли. А собственно, чему удивляться, если всем руководит гафин и компашка.
          Даже не знаю, на какой позиции Кутицкий больше вреда приносит- в опорной зоне или в ЦЗ... Ни в отборе, ни в выборе позиции не прогрессирует, абсолютно проходной защитник.
          После Кости Крижевского, после Долматова и Бубнова, Кутицкий- просто, как случайный человек в Динамо...
          Гость
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