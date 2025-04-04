Ибрагимов объявил о подписании первого профессионального контракта с МЮ

1743749945

вчера, 09:59

Нападающий на своей странице в социальной сети сообщил о подписании первого профессионального контракта с «Манчестер Юнайтед».

Рад подписать свой первый профессиональный контракт. Ничего не меняется, тяжёлая работа продолжается.

Уроженец Дагестана с 11 лет тренируется в системе английских клубов.