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Ибрагимов объявил о подписании первого профессионального контракта с МЮ

вчера, 09:59

Нападающий Амир Ибрагимов на своей странице в социальной сети сообщил о подписании первого профессионального контракта с «Манчестер Юнайтед».

Рад подписать свой первый профессиональный контракт. Ничего не меняется, тяжёлая работа продолжается.

Уроженец Дагестана с 11 лет тренируется в системе английских клубов.

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Все комментарии
Sergo81
Sergo81 ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 19:34
Может и ездил ещё раз или два, не нашёл инфу. Но дочитался до того, что прочитал директора Ларина, который сказал, что кроме Пиняева ещё три игрока на карандаше у МЮ. Хорошо, Сульшера вовремя попросили, а то русская диаспора бы уже зажигала в АПЛ.)
Igo0rek
Igo0rek ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 19:13
Об этом еще директор Чертаново говорил, что он ездил два раза, и должен поехать, собственно через какое-то время были видосы, как он поехал туда третий раз.
Agamaga____05
Agamaga____05 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:52
Дети гор чем-то хуже африканцев? И как место рождения определяет человека? Мы ведь не выбираем место рождения, и на умственные способности это никак не влияет.
Sergo81
Sergo81 ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 17:51
Да, Арсенала. А планировал Реала. Парень неплох, но трофеев будет меньше или равно Кейну.
Sergo81
Sergo81 ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 17:39, ред.
Скауты пригласили один раз после международного турнира и он поехал. Почему три ? Два раза отказывался, а на третий согласился ?). Да и стажировка-это не приглашение в академию клуба, как Месси, например, в барсу приехал. Стажировка- это скорее просмотр игрока, не более.
a7t5qv8uy5m6
a7t5qv8uy5m6
вчера в 17:38
Можно пожелать только удачи в карьере
Igo0rek
Igo0rek ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 15:51
В смысле сам? Ты не можешь просто приехать в Манчестер, доехать до базы МЮ и сказать: "Здасьте, я тут у вас потренируюсь". Его три раза МЮ приглашали на стажировку, что само по себе уже достижение.
Igo0rek
Igo0rek ответ Asper (раскрыть)
вчера в 15:50
Эдегор так-то один из лидеров Арсенала и сборной Норвегии.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:59
Ну удачи ему в английской премьер лиге
Sergo81
Sergo81 ответ liverpool-today (раскрыть)
вчера в 14:34, ред.
Кто Пиняева сватал в МЮ ? Он сам съездил на стажировку( уже тогда смешно всё это было), и вернулся туда, где востребован. Кстати, помню ролики на ютубе, вирусились, как подросток Пиняев всех рвёт, новая звезда. Уже тогда было понятно, что он на своём максимуме играет. Слишком много искусственных авансов было ему выдано.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:41
надеюсь. что Аморим даст Амиру возможность в этом сезоне.
все равно выше 11 места команда не поднимется))
Ибрагимов, думаю, будет куда полезнее.
судя по английским СМИ, Аморим следил за его игрой за молодежку.
играя на левом фланге, любит смещаться в центр. и вообще не привязан к позиции: играет как под нападающим, так и на флангах.
в принципе для молодежки это обычная история. так тренеры развивают универсальность, изучают сильные стороны.
надеюсь сложится лучше, чем у Пиняева))
Asper
Asper
вчера в 13:01
Успехи в таком возрасте вообще ни о чем не говорят.
Из трясины подростковой славы мало кто выбирается - Эдегор, Карнесекки, да даже Пиняев - чисто по статистике уникальные ребята.
Такие обычно в лучшем случае как Янузай. А то и вообще исчезают с концами
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:55, ред.
Эх, двух букв ему не хватило чтобы быть уже завершившим карьеру великим футболистом, придётся потом и кровью на эти две буквы зарабатывать. Хотя вряд ли что то выйдет раз для него это тяжёлая работа
Брулин
Брулин
вчера в 12:48
Играл за Англию-16
Ну и дагестанец-профессиональный футболист - это нонсенс
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:30
Поживем, увидим, что за Амир в МЮ. Удачи парню в карьере. И здоровья!!!
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 11:32
Пиняева тоже всё сватали в МЮ, а в итоге. Удачи пацану.
wtyzh9hvjtg3
wtyzh9hvjtg3
вчера в 11:31
Это очень важный щаг в карьере?
Futurista
Futurista
вчера в 11:16
Ну фсё...теперь к фамилии "ич" добавится автоматически)...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:15, ред.
Докатился МЮ...
Уже детей гор набирает... У них там в Англии 480 дивизионов футбольных. Неужто своих не хватает ?!

Мда... Тема для блога " Дно пробито" (facepalm)
shlomo
shlomo
вчера в 10:32
будем следить за его успехами... удачи в играх.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 10:21
Ему уже 17 лет. Если вспомнить Ямаля, то пора уже показать более взрослый уровень.
Есть Чидо Оби, есть Ибрагимов, на бумаге куча перспектив. А на деле? Посмотрим. Хотелось бы, чтоб это была великая пара нападающих для МЮ. Как Йорк и Коул в свое время.
phyzs869mytf
phyzs869mytf
вчера в 10:16
Почувствовал себя Кварцхелией !
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