Ибрагимов объявил о подписании первого профессионального контракта с МЮ

Нападающий Амир Ибрагимов на своей странице в социальной сети сообщил о подписании первого профессионального контракта с «Манчестер Юнайтед».
Рад подписать свой первый профессиональный контракт. Ничего не меняется, тяжёлая работа продолжается.
Уроженец Дагестана с 11 лет тренируется в системе английских клубов.
Есть Чидо Оби, есть Ибрагимов, на бумаге куча перспектив. А на деле? Посмотрим. Хотелось бы, чтоб это была великая пара нападающих для МЮ. Как Йорк и Коул в свое время.
Есть Чидо Оби, есть Ибрагимов, на бумаге куча перспектив. А на деле? Посмотрим. Хотелось бы, чтоб это была великая пара нападающих для МЮ. Как Йорк и Коул в свое время.
Из трясины подростковой славы мало кто выбирается - Эдегор, Карнесекки, да даже Пиняев - чисто по статистике уникальные ребята.
Такие обычно в лучшем случае как Янузай. А то и вообще исчезают с концами
Из трясины подростковой славы мало кто выбирается - Эдегор, Карнесекки, да даже Пиняев - чисто по статистике уникальные ребята.
Такие обычно в лучшем случае как Янузай. А то и вообще исчезают с концами