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Кузьмичёв рассказал о переговорах по новому контракту Батракова

вчера, 15:20

Представитель полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Батракова Владимир Кузьмичёв рассказал о ходе переговоров по новому контракту игрока с «железнодорожниками».

Пока не могу порадовать свежей информацией о новом контракте Батракова с «Локомотивом». На ближайшее время запланирована встреча. Всё идёт в рабочем режиме, но заявления делать рано. Идёт процесс и абсолютно нормальный диалог — проблем и недопониманий никаких нет.

Напомним, Батраков — воспитанник «Локомотива». Его контракт с клубом действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 19-летний атакующий полузащитник сыграл 28 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 9 миллионов евро.

Ранее Батраков высказался о критике в свой адрес.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ m38ejmgrfcna (раскрыть)
вчера в 19:54, ред.
А чем российские игроки хуже оборзевших латинос с агентами? Одни пользуются лимитом, а другие паспортом. В общем сложившейся ситуацией.
112910415
112910415
вчера в 19:01
работает агент, как иначе-то )
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 16:07
Агент рассказал о переговорах и в то же время сказал, что встреча запланирована. Значит переговоров пока нет?)
m38ejmgrfcna
m38ejmgrfcna
вчера в 15:40
Безусловно игрок с агентом будут борзеть и требовть лучших условий.
Гость
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