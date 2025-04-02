Кузьмичёв рассказал о переговорах по новому контракту Батракова

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вчера, 15:20

Представитель полузащитника «Локомотива» и сборной России рассказал о ходе переговоров по новому контракту игрока с «железнодорожниками».

Пока не могу порадовать свежей информацией о новом контракте Батракова с «Локомотивом». На ближайшее время запланирована встреча. Всё идёт в рабочем режиме, но заявления делать рано. Идёт процесс и абсолютно нормальный диалог — проблем и недопониманий никаких нет.

Напомним, Батраков — воспитанник «Локомотива». Его контракт с клубом действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 19-летний атакующий полузащитник сыграл 28 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 9 миллионов евро.

Ранее Батраков высказался о критике в свой адрес.