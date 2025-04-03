«Милан» заинтересован в приглашении Гвардиолы

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вчера, 10:18

Руководство «Милана» провело переговоры в Лондоне с Фабио Паратичи, которого рассматривают в качестве будущего спортивного директора.

Важно отметить, что пока никаких официальных договоренностей достигнуто не было, и клуб продолжит общение с другими кандидатами на эту позицию.

Паратичи видит , нынешнего тренера «Марселя», в роли главного тренера команды.

На встрече также упоминалось имя , возглавляющего «Манчестер Сити». В настоящий момент сотрудничество с испанским специалистом представляется маловероятным, но в будущем такая возможность не исключена.