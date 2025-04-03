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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2024/2025

«Милан» заинтересован в приглашении Гвардиолы

вчера, 10:18

Руководство «Милана» провело переговоры в Лондоне с Фабио Паратичи, которого рассматривают в качестве будущего спортивного директора.

Важно отметить, что пока никаких официальных договоренностей достигнуто не было, и клуб продолжит общение с другими кандидатами на эту позицию.

Паратичи видит Роберто Де Дзерби, нынешнего тренера «Марселя», в роли главного тренера команды.

На встрече также упоминалось имя Пепа Гвардиолы, возглавляющего «Манчестер Сити». В настоящий момент сотрудничество с испанским специалистом представляется маловероятным, но в будущем такая возможность не исключена.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 13:53, ред.
И да и нет.
Гвардиоле пришлось знатно корёжить схему Райкарда, и попросить на выход Великих Деку и Рональдиньо, вокруг которых строилась тогда Вся игра. Эти двое обладали как волшебством, так и вольнодумством - неуправляемостью, и это нельзя было оставлять, как есть.
Иньеста и Хави тоже не сразу мастерами стали..., равно как и Бускетс с Пуйолем. Поэтому много чего Пеп привнёс в Барселону...

Я бы по отношению к Пепу разделял некоторые вещи. Как организатор Гвардиола очень крут, но как мотиватор - никакущий. За ним в огонь и в воду, как за Моуриньо и Анчеллоти, никто из игроков не пойдёт, потому как он своих бросает... Сам смотри: Холланда щас полоскают, Пеп молчит; Фодена смешали с грязью, Пеп опять молчит... Нет в нём реального полководца.
Incredulous
Incredulous ответ Agamaga____05 (раскрыть)
вчера в 13:36
Во-первых, причём тут вообще Анчелотти? А во-вторых, Гвардиоле очень повезло в Барсе с тем, что он попал на золотой состав блаугранос, которому по-сути тренер нужен был не для полноценного процесса тренировки, а лишь для лёгкой корректировки игры, скажем так, указать направление, а там парни уже сами всё сделают. Кстати, то же самое можно сказать и о Зидане в его первый период тренерства в Реале, который тоже попал на лучший состав Реала в истории клуба, и который ими просто слегка дирижировал и вдохновлял парней на подвиги.
Agamaga____05
Agamaga____05 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 12:47
И не для Анчи. Гвардиола в Барселоне работал в основном с воспитанниками клуба. И он доказал, что без больших покупок умеет делать результат. Но раз у клуба нет своих игроков, то приходится покупать, и это не вина Гвардиолы.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:22, ред.
Мама дорогая... Какой Гвардиола ?!
Пока у каратиста вожжи, туда даже Карпин не пойдёт...

P.S. Как ни крути, а управленцы в Милане - полный альбац. Берлускони (земля пухом) наверно тыщу раз в гробу перевернулся. (facepalm)
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 11:36, ред.
В Милан 20-30 летней давности Гвардиола сам бы просился, а в итальянский клуб сегодняшних дней уже вряд ли его заманить.
Болельщики, вероятно, будут не против, но...
матос
матос
вчера в 11:31
С Иброй не уживутся как когда-то да и денег у кузенов нет как впрочем практически у всех клубов Серии А на бешенный оклад и огромные трансферы. Чушь полнейшая.
hht37gztfuvn
hht37gztfuvn
вчера в 11:20, ред.
В Италии Пеп ещё не работал
shur
shur ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 10:59
...да и фунт английский повесомее будет, посолиднее, покруче,нет
работёнка не для него!!!
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:56, ред.
Милан может и заинтересован, а вот Гвардиола на такой переход уж точно не согласится. Там же придётся тренировать по-настоящему, без возможности безлимитных покупок игроков, придётся проблемы решать, выполнять поставленные клубом задачи, а это точно не для тепличного Пепа.
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:53
Хорошо что Черчесова не упомянули...
112910415
112910415
вчера в 10:49
ну если потом, совсем потом ...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:31, ред.
Ну а чего, Пеп по пути Жозе вполне может пойти - отправиться на медленное понижение до чемпионата типа турецкого
Гость
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