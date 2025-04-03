«Милан» заинтересован в приглашении Гвардиолы

Руководство «Милана» провело переговоры в Лондоне с Фабио Паратичи, которого рассматривают в качестве будущего спортивного директора.
Важно отметить, что пока никаких официальных договоренностей достигнуто не было, и клуб продолжит общение с другими кандидатами на эту позицию.
Паратичи видит Роберто Де Дзерби, нынешнего тренера «Марселя», в роли главного тренера команды.
На встрече также упоминалось имя Пепа Гвардиолы, возглавляющего «Манчестер Сити». В настоящий момент сотрудничество с испанским специалистом представляется маловероятным, но в будущем такая возможность не исключена.
Гвардиоле пришлось знатно корёжить схему Райкарда, и попросить на выход Великих Деку и Рональдиньо, вокруг которых строилась тогда Вся игра. Эти двое обладали как волшебством, так и вольнодумством - неуправляемостью, и это нельзя было оставлять, как есть.
Иньеста и Хави тоже не сразу мастерами стали..., равно как и Бускетс с Пуйолем. Поэтому много чего Пеп привнёс в Барселону...
Я бы по отношению к Пепу разделял некоторые вещи. Как организатор Гвардиола очень крут, но как мотиватор - никакущий. За ним в огонь и в воду, как за Моуриньо и Анчеллоти, никто из игроков не пойдёт, потому как он своих бросает... Сам смотри: Холланда щас полоскают, Пеп молчит; Фодена смешали с грязью, Пеп опять молчит... Нет в нём реального полководца.
Гвардиоле пришлось знатно корёжить схему Райкарда, и попросить на выход Великих Деку и Рональдиньо, вокруг которых строилась тогда Вся игра. Эти двое обладали как волшебством, так и вольнодумством - неуправляемостью, и это нельзя было оставлять, как есть.
Иньеста и Хави тоже не сразу мастерами стали..., равно как и Бускетс с Пуйолем. Поэтому много чего Пеп привнёс в Барселону...
Я бы по отношению к Пепу разделял некоторые вещи. Как организатор Гвардиола очень крут, но как мотиватор - никакущий. За ним в огонь и в воду, как за Моуриньо и Анчеллоти, никто из игроков не пойдёт, потому как он своих бросает... Сам смотри: Холланда щас полоскают, Пеп молчит; Фодена смешали с грязью, Пеп опять молчит... Нет в нём реального полководца.