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Пеллегрини может возглавить сборную Бразилии

вчера, 19:23

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини имеет шансы возглавить сборную Бразилии.

Представители Бразильской конфедерации футбола уже связались с окружением специалиста, интерес к нему серьезен.

Отмечается, что чилиец хотел бы возглавить сборную своей страны.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:27
после сокрушительного поражения 4-1 от Аргентины и увольнения Доривала
Бразилия без тренер в условиях беспрецедентного футбольного кризиса.
такого представит было невозможно, но так есть, когда команда один танцоры и говоруны, а не игроки с бойцовским характером.
вряд ли согласятся Анчелотти или Гвардиола возглавит сб.Бразилию
Жорже Жезус и Мануэль Пеллигрни хорошие варианты.
у своих тренеров явно кризис идей.
Бразилия почти 60 лет считала себя слишком великой для тренера-иностранца.
теперь попала в ловушку.
жаль, что у Фернандо Диниза ничего не получилось.
мне нравмлся как его футбол строился на креативе, творческой свободе, взаимопонимании. как в лучшие времена.
этот Доривал был просто случайный здесь. и в команде нет единства.
с Винисиусом, Ришарлисонами и Пакетами ЧМ и Кубок Америки не выиграть.
увы, но эта Бразилия обычное явление в спорте, когда команда живет прошлым, считая себя до сих пор великой командой.
примеров масса.
shlomo
shlomo
вчера в 21:11
А Неймар дал добро на такое назначение...::::))))
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 20:32
Считаю это будет его ошибкой!
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:14
Почему бы и нет если устроит обе стороны
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:53
Я просил просто не писать в мою сторону, но видно тебе просто нужно общение со мной.
Больше на провокации отвечать не буду.
t85yxs8kbpyw
t85yxs8kbpyw
вчера в 19:45
Можно и возглавить, всё ближе к родине
Гость
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