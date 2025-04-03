Пеллегрини может возглавить сборную Бразилии

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини имеет шансы возглавить сборную Бразилии.
Представители Бразильской конфедерации футбола уже связались с окружением специалиста, интерес к нему серьезен.
Отмечается, что чилиец хотел бы возглавить сборную своей страны.
Бразилия без тренер в условиях беспрецедентного футбольного кризиса.
такого представит было невозможно, но так есть, когда команда один танцоры и говоруны, а не игроки с бойцовским характером.
вряд ли согласятся Анчелотти или Гвардиола возглавит сб.Бразилию
Жорже Жезус и Мануэль Пеллигрни хорошие варианты.
у своих тренеров явно кризис идей.
Бразилия почти 60 лет считала себя слишком великой для тренера-иностранца.
теперь попала в ловушку.
жаль, что у Фернандо Диниза ничего не получилось.
мне нравмлся как его футбол строился на креативе, творческой свободе, взаимопонимании. как в лучшие времена.
этот Доривал был просто случайный здесь. и в команде нет единства.
с Винисиусом, Ришарлисонами и Пакетами ЧМ и Кубок Америки не выиграть.
увы, но эта Бразилия обычное явление в спорте, когда команда живет прошлым, считая себя до сих пор великой командой.
примеров масса.
Бразилия без тренер в условиях беспрецедентного футбольного кризиса.
такого представит было невозможно, но так есть, когда команда один танцоры и говоруны, а не игроки с бойцовским характером.
вряд ли согласятся Анчелотти или Гвардиола возглавит сб.Бразилию
Жорже Жезус и Мануэль Пеллигрни хорошие варианты.
у своих тренеров явно кризис идей.
Бразилия почти 60 лет считала себя слишком великой для тренера-иностранца.
теперь попала в ловушку.
жаль, что у Фернандо Диниза ничего не получилось.
мне нравмлся как его футбол строился на креативе, творческой свободе, взаимопонимании. как в лучшие времена.
этот Доривал был просто случайный здесь. и в команде нет единства.
с Винисиусом, Ришарлисонами и Пакетами ЧМ и Кубок Америки не выиграть.
увы, но эта Бразилия обычное явление в спорте, когда команда живет прошлым, считая себя до сих пор великой командой.
примеров масса.