Пеллегрини может возглавить сборную Бразилии

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вчера, 19:23

Главный тренер «Бетиса» имеет шансы возглавить сборную Бразилии.

Представители Бразильской конфедерации футбола уже связались с окружением специалиста, интерес к нему серьезен.

Отмечается, что чилиец хотел бы возглавить сборную своей страны.