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Легенда «Ромы» Де Росси может возглавить клуб АПЛ

вчера, 15:49

Легенда «Ромы» Даниэле Де Росси может продолжить тренерскую карьеру в Англии.

«Вулверхэмптон» заинтересован в приглашении итальянского специалиста и уже провёл с ним переговоры.

«Волки» недовольны работой Витора Перейры и хотят уволить его этим летом.

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Все комментарии
happy 50
happy 50
вчера в 19:49
А что им Перейра не подошел.От вылета спас в высококонкурентной АПЛ. Ну вообще,руководители клубов не отличаются адекватностью.
8pp6unnbg22n
8pp6unnbg22n
вчера в 17:36
В Италии не получилось, зачем ему АПЛ
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:03
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 15:50
    Хороший был игрок пожелаем успехов на поприще тренерском
    Гость
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