Легенда «Ромы» Де Росси может возглавить клуб АПЛ

Легенда «Ромы» Даниэле Де Росси может продолжить тренерскую карьеру в Англии.
«Вулверхэмптон» заинтересован в приглашении итальянского специалиста и уже провёл с ним переговоры.
«Волки» недовольны работой Витора Перейры и хотят уволить его этим летом.
Ну, а самое главное я уже говорил, я ни с кем здесь не соревнуюсь, а просто играю, для своего удовольствия!!!
Я как понимаю ты хочешь, что бы я обращал на тебя внимание, даже соревнуешься со мной (без моего интереса), ну, что же, я запретить тебе не могу, не могу лишить тебя такой радости.
Про себя могу сказать только то, что за многие годы много раз выигрывал все группы, что есть и были до этого, но никогда не кичился победами и тем более не применял такие эпититы как "эпичная победа".
Выиграл, проехали, играем дальше.
Ну, а самое главное я уже говорил, я ни с кем здесь не соревнуюсь, а просто играю, для своего удовольствия!!!
Я как понимаю ты хочешь, что бы я обращал на тебя внимание, даже соревнуешься со мной (без моего интереса), ну, что же, я запретить тебе не могу, не могу лишить тебя такой радости.
Про себя могу сказать только то, что за многие годы много раз выигрывал все группы, что есть и были до этого, но никогда не кичился победами и тем более не применял такие эпититы как "эпичная победа".
Выиграл, проехали, играем дальше.