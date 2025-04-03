Легенда «Ромы» Де Росси может возглавить клуб АПЛ

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вчера, 15:49

Легенда «Ромы» может продолжить тренерскую карьеру в Англии.

«Вулверхэмптон» заинтересован в приглашении итальянского специалиста и уже провёл с ним переговоры.

«Волки» недовольны работой и хотят уволить его этим летом.