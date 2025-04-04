Хаби Алонсо готов возглавить «Реал» сейчас либо в ближайшем будущем

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо готов возглавить «Реал».
Специалист намерен приступить к работе со «сливочными» сейчас или в ближайшем будущем.
Судьба нынешнего рулевого «Реала» Карло Анчелотти решится по итогам нынешнего сезона, если он не уйдет из клуба, Алонсо готов остаться в «Байере» и дождаться перехода в коллектив из Мадрида.
Алонсо осознает, что в «Реале» будет непросто согласовать необходимые трансферы, поскольку клуб хочет видеть в них выгоду с экономической и спортивной точки зрения.
Если у Переса ещё остался трезвый ум, пусть подумает...
Если у Переса ещё остался трезвый ум, пусть подумает...