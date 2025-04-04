Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИспания. Примера 2024/2025

Хаби Алонсо готов возглавить «Реал» сейчас либо в ближайшем будущем

вчера, 21:23

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо готов возглавить «Реал».

Специалист намерен приступить к работе со «сливочными» сейчас или в ближайшем будущем.

Судьба нынешнего рулевого «Реала» Карло Анчелотти решится по итогам нынешнего сезона, если он не уйдет из клуба, Алонсо готов остаться в «Байере» и дождаться перехода в коллектив из Мадрида.

Алонсо осознает, что в «Реале» будет непросто согласовать необходимые трансферы, поскольку клуб хочет видеть в них выгоду с экономической и спортивной точки зрения.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиПеллегрини может возглавить сборную Бразилии
03 апреля
СлухиЛегенда «Ромы» Де Росси может возглавить клуб АПЛ
03 апреля
«Милан» заинтересован в приглашении Гвардиолы
03 апреля
«РБ Лейпциг» может пригласить Глазнера на пост главного тренера
02 апреля
Де Дзерби может возглавить «Милан» в случае отставки Консейсау
02 апреля
Легендарному Анчелотти пора покинуть «Реал». Мадридцы начали поиски, общаются с Клоппом
02 апреляRoman Novikov в блоге Тренерская доляКомментарии11
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:30
Аватарка у меня железобетонная, а вот обувь сменную кто-то на готове держит постоянно, как уж на сковороде))
Сергей Кравченко
Сергей Кравченко
сегодня в 02:39
До Реала он ещё не дорос. Когда с Байером возьмёт ЛЧ, тогда можно будет разговаривать о его переходе в Реал. А пока это думаю, фантазии репортёров и блогеров.
Agamaga____05
Agamaga____05
сегодня в 00:21
Что в этом Алонсо нашли? Ну бывает кто-то выигрывает раз в год бундеслигу, но на более не хватило.
В финале ЛЕ его уничтожили. Кто-то про Зидана вспомнил, но он личность и легенда, попробуй ослушаться, головой в грудак получишь. Для прямого конкурента - просто подарок его приглашение в Мадрид.
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:28
Сыроват он для Реала
RM_35
RM_35
вчера в 23:27
поживем, увидим как говорится!!!
может было бы и интересно посмотреть на хаби в Реале!!!
Capral
Capral
вчера в 23:08, ред.
А кое-кому пора аватарку менять...
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:03
Алонсо топовый тренер для Реала, нужен как можно раньше.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:47
Отлично сказано!!!!!!! Аплодирую стоя!!!!!!! Даже нечего добавить, настолько всё безупречно сказано!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:41
Хотите сказать футбол пролетариата не для буржуев?))) Да даже просто в Реал такая очередь из потенциальных специалистов высочайшего уровня, а Алонсо размечтался на фарте одного сезона залететь сразу на такую высоту
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:38, ред.
Да никуда он не уйдет. Фантазии Веснухина...
Его истинный уровень показали разгромы от Аталанты, Ливера и даже сырой Баварии. А недавно, ещё и Арминия в кубке. Да что там Арминия или Бавария, когда даже Карабах боролся на равных с Байером. Я уже как-то говорил, что никто из игроков Реала не будет работать на поле, а футбол Алонсо- это прежде всего прессинг и изнурительный труд...
Capral
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 22:30, ред.
Если я правильно понял, вы Alex-67?
🤭🤭🤭
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:27, ред.
Непонятно зачем тогда Байеру держать немотивированного тренера если он всё равно срулит рано или поздно. Если так будет то леверкузенцам надо что то решать уже сейчас. И вообще не понятно кто инициатор этого шума Реал или Алонсо только? Если Алонсо то это всего лишь фантазии на вольную тему, смысл в них щас углубляться если в Реал могут и не позвать
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:25
Хотелось бы увидеть Хаби в Реале и посмотреть, как он справится с переходом на более высокий уровень. Не беда, что Алонсо ещё не работал в больших клубах, но он сделал из Байера чемпиона Германии. К Зидану, перед его приходом в Реал, тоже относились довольно скептически. Алонсо стоит попробовать.
Capral
Capral
вчера в 22:23
Я думаю, что судьба Анчи не решится, даже, если он проиграет все оставшиеся турниры. Ну какой Алонсо, без нужного опыта, достаточной практики. Ну неужели не видно, не понятно, что он ещё недорос до уровня Реала. Прежде всего надо иметь авторитет у звёздного состава клуба. А какой авторитет у Алонсо, и что он выиграл- средний Бундес у убитой Баварии? Он не тактик, не стратег, его футбол, до неприличия силовой и предсказуемый. Алонсо хватило на один сезон, а теперь его команда устала прессинговать. Это счастье Байера, что Бавария, на свою беду вышвырнула его из ЛЧ, а кроме всего, ещё и потеряла трёх ведущих защитников!!! И этим самым обострила борьбу за Салатницу.
Если у Переса ещё остался трезвый ум, пусть подумает...
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:23
А потянет ли Алонсо? Все таки Реал это не Байер
adekvat
adekvat
вчера в 22:04
Хотеть не вредно, вредно не хотеть. Я тоже хочу возглавить Реал и мне даже по барабану на трансферы, Реал ерунду не покупает.
r4gcmxy589p6
r4gcmxy589p6
вчера в 21:48
Реал тренировать мечта любого тренера
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 