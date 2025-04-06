«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью против «Манчестер Сити» (0:0) в матче 31-го тура АПЛ.
За 90 минуте команды не отметились результативными действиями.
«Манчестер Юнайтед» идёт на 13-м месте (38 очков), «Манчестер Сити» занимает 5-е место (52 очка).
отличный вечер новостей.
отличный вечер новостей.
Неспроста Мармуш тут нынче распинался, дескать АПЛ - самая сильная в мире лига (facepalm).
У Пепа сёдня в голове очередной приход демонов был... Мужик решил взять МЮ исключительно через центр, оставив всех (!) вингеров (Грилиш/Доку/Савио) на лавке... Интересно кто ж после этого теперь будет сомневаться, чт КДБ и Фоден - дно ?! Родри, с одной стороны, повезло, что на поле не был...
P.S. Всё... Последняя надежда на сегодня - итальянское "болото" (Рома-Юве).
Неспроста Мармуш тут нынче распинался, дескать АПЛ - самая сильная в мире лига (facepalm).
У Пепа сёдня в голове очередной приход демонов был... Мужик решил взять МЮ исключительно через центр, оставив всех (!) вингеров (Грилиш/Доку/Савио) на лавке... Интересно кто ж после этого теперь будет сомневаться, чт КДБ и Фоден - дно ?! Родри, с одной стороны, повезло, что на поле не был...
P.S. Всё... Последняя надежда на сегодня - итальянское "болото" (Рома-Юве).
судья тупит по английски, Фоден лупит как Дзюба, Бернарду Силва ползает как Неймар, Хусанов полирует лавку.
так топ-4 ускользнет от МС. точней, это Челси закрепится в топ-4.
искры летели, но табло так и не зажегся кроме нулями.
не ожидал такого счета в дерби.
судья тупит по английски, Фоден лупит как Дзюба, Бернарду Силва ползает как Неймар, Хусанов полирует лавку.
так топ-4 ускользнет от МС. точней, это Челси закрепится в топ-4.
искры летели, но табло так и не зажегся кроме нулями.
не ожидал такого счета в дерби.