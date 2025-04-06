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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью против «Манчестер Сити»

вчера, 20:24
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью против «Манчестер Сити» (0:0) в матче 31-го тура АПЛ.

За 90 минуте команды не отметились результативными действиями.

«Манчестер Юнайтед» идёт на 13-м месте (38 очков), «Манчестер Сити» занимает 5-е место (52 очка).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:36
дожили, докатились ...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:08
МС не хочет в ЛЧ
lobsterdam
lobsterdam ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:11
просто они все стали хорошими актерами: играют не В ФУТБОЛ, а ИГРАЮТ ФУТБОЛ, ну как в театре, потому и искры были фальшивыми, бутафорскими!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Schalke-04 (раскрыть)
вчера в 21:30
заодно хоккейное Динамо вынесло СКА.
отличный вечер новостей.
Dima salev
Dima salev
вчера в 21:13
Клубы фнл намного лучше играют чем сегодняшний Манчестерский дерби.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 21:07
Примерно догадывался что матч будет таким унылым, и не посмотрел, МЮ хоть и инвалиды, но они умеют в свою болоту затащить грандов.
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:06
Так Сити может и без ЛЧ остаться
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:06
"Битва Титанов" только почему то счёт 0 : 0...)
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:02
У обоих клубов некому забивать
Schalke-04
Schalke-04
вчера в 20:56
Ови забил 895
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:44, ред.
Мда...
Неспроста Мармуш тут нынче распинался, дескать АПЛ - самая сильная в мире лига (facepalm).

У Пепа сёдня в голове очередной приход демонов был... Мужик решил взять МЮ исключительно через центр, оставив всех (!) вингеров (Грилиш/Доку/Савио) на лавке... Интересно кто ж после этого теперь будет сомневаться, чт КДБ и Фоден - дно ?! Родри, с одной стороны, повезло, что на поле не был...

P.S. Всё... Последняя надежда на сегодня - итальянское "болото" (Рома-Юве).
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 20:41
Дерби импотентов было xD
Вещий
Вещий
вчера в 20:40
Разве это дерби? Настоящее дерби – с голами... а это так.... легкая пробежка по газону...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 20:37
... лучше вообще цифры им убрать..., оставить знаки препинания: апострофы, точки, многоточия, запятые, кавычки левые/правые..., а имена дать из племени Бушменов - чтоб не одной гласной в слове не было...
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:32
самое яркое впечатление от игры - появление после матча Люка Шо и его беседа с Пепом ....Не видел Люка уже и не помню с какого времени. Маунту нужно сменит срочно номер, чтобы не позорить семерку, тем более, что на трибуне был Сам Король Эрик!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:32
пока все без изменений.
судья тупит по английски, Фоден лупит как Дзюба, Бернарду Силва ползает как Неймар, Хусанов полирует лавку.
так топ-4 ускользнет от МС. точней, это Челси закрепится в топ-4.
искры летели, но табло так и не зажегся кроме нулями.
не ожидал такого счета в дерби.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:29
...как в бане пассатижи...
shur
shur ответ Schalke-04 (раскрыть)
вчера в 20:27
...для такой игры слово коэффицент большая роскошь.....!!!!!
Schalke-04
Schalke-04
вчера в 20:25
Интересно какой коэффициент был на 0-0?
shur
shur
вчера в 20:25, ред.
...от души, скучно и уныло, как снег в апреле!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:24
Игра была равна, играли 2.....
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