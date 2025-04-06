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«Ливерпуль» в гостях проиграл «Фулхэму»

вчера, 17:56
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)3 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Фулхэм» обыграл «Ливерпуль» (3:2) в матче 31-го тура АПЛ.

На 14-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Ливерпуля» Алексис МакАллистер. На 23-й минуте защитник «Фулхэма» Райан Сессеньон сравнял счёт. На 32-й минуте Алекс Ивоби вывел «Фулхэм» вперёд. На 37-й минуте Родриго Муниз удвоил преимущество хозяев поля. На 72-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Луис Диас сократил отставание в счёте.

«Фулхэм» идёт на 8-м месте (48 очков), «Ливерпуль» занимает 1-е место (73 очка).

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:13
То ли очковый запас так расслабляюще действует на Ливерпуль, то ли усталость начала сказываться на игроков, но такой слабый Ливерпуль как в первом тайме этого матча я давно не видел. Полный хаос в обороне привел к трем пропущеным мячам. Еще стоит похвалить Фуохэм за то, что намертво пепекрыли Салаха, лишь в концовке игры египтянен имел шалс забить. Вообще Ливер проснулся именно в последние мин 15, но Лено был шикарен
Жаль что вчера Арсенал упустил очки, так бы интрига появилась, а так запас у Ливера огромный
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:01
Если бы у Ливерпуля сейчас конкурент был Сити, а не Арсенал, опять бы слили чемпионство)
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:43
"Дачники" на своём "участке" легко перепахали "Ливер"...)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 18:39
7 матчей ещё
adekvat
adekvat ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:32
Какое обострение, 11 очков от Арсенала, уже не догонят.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:31
Брака в передачах уйма - вот и результат.
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:27
Чемпионат Англии крайне непредсказуемый турнир, что доказано в очередной раз. Да, у Фулхэма была также мотивация, но можно ли ее сравнить всерьез с мотивацией Ливера? По делу выиграли дачники, решив исход матча в свою пользу за пятнадцать минут первого тайма.....
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 18:20
если красные сами себе проблемы не сделают...без этого ну ни как....
канониры подарки делают, Ливерпуль решил не отставать, поддерживая интригу..
при всем уважении к дачникам, красные проиграли сами себе..
а дачникам удачи и дальше и зацепиться за еврокубки
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:17
Оборона ливера ошибалась в первом тайме по полной, отсюда и результат.
zdeniss
zdeniss
вчера в 18:17
Как обычно Ливерпуль проваливает концовку сезона, запас, конечно, на первый взгляд неплохой, но далеко не факт, что он возьмет оставшиеся матчи. Впрочем, как и Арсенал... В прошлом году Ливерпуль взял 19 очков из 30 в последних 10 турах. В этом году с 29 по 31 тур в 3-х играх 4 очка из 9. Может еще будет интрига?
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:13
Ливер уже колбаса
112910415
112910415
вчера в 18:12
не хотят спокойно жить ! )
azkan
azkan
вчера в 18:11
Поздравляю дачников!
Смотрел Брент-Челси. В начале после быстрого гола Ливерпуля, подумал ну вот и эти сейчас проиграют. А к перерыву счет уже 3:1. Порадовали.
протон
протон
вчера в 18:03
Ливерпуль решил добровольно обострить борьбу за чемпионство в АПЛ
drug01
drug01
вчера в 18:03
Лидер сегодня теряет очки!!!
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