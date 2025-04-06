«Ливерпуль» в гостях проиграл «Фулхэму»

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вчера, 17:56

«Фулхэм» обыграл «Ливерпуль» (3:2) в матче 31-го тура АПЛ .

На 14-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Ливерпуля» Алексис МакАллистер. На 23-й минуте защитник «Фулхэма» Райан Сессеньон сравнял счёт. На 32-й минуте Алекс Ивоби вывел «Фулхэм» вперёд. На 37-й минуте Родриго Муниз удвоил преимущество хозяев поля. На 72-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Луис Диас сократил отставание в счёте.

«Фулхэм» идёт на 8-м месте (48 очков), «Ливерпуль» занимает 1-е место (73 очка).