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«Спартак» в большинстве разгромил «Ростов»

вчера, 18:27
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«Ростов» проиграл «Спартаку» (0:3) в матче 23-го тура РПЛ.

В дополнительное к первому тайму время с поля был удалён полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин. На 65-й минуте полузащитник «Спартака» Наиль Умяров открыл счёт в игре. На 68-й минуте Кристофер Мартинс удвоил преимущество «красно-белых». На 88-й минуте Эсекьель Барко довёл счёт до разгромного.

«Ростов» идёт на 7-м месте (33 очка), «Спартак» занимает 2-е место (47 очков).

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Мясо69 (раскрыть)
сегодня в 08:58
«Спартак» сыграл так блестяще из-за безумного поступка Алексея Сутормина. Он же мог попасть и просто ногу парню сломать! До этого момента игра была равна, ничто не предвещало разгрома.

Поэтому «Спартак» начал давить и нагнетать, воспользовавшись этой глупостью. Ну, тут смысла нет говорить о чем-то, Сутормин сделал большой подарок «Спартаку», – написал Мостовой.
Марио Кемпес
Марио Кемпес
вчера в 23:42
А тем временем, уже и цска готов вклиниться в борьбу за призовые места..... Интересно, юбилейным удастся хоть бронзу понюхать в этом году?)
протон
протон
вчера в 22:39
Рано списали Спартак из гонки чемпионов
Viollator
Viollator
вчера в 22:16
Комолеченко надо было сажать на дискву ещё после игры с Динамо.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 21:55
Спартачей с победой !!!!!
Хорошо когда команда и сама играет и другим даёт.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:53, ред.
Я вот кстати щас вспомнил, для тех кто считает что судьбу матча решили судейские решения именно в пользу Спартака - когда сбили Маркиньоса Умяров по моему подхватил мяч и забросил его за спину защитникам Ростова где первым на мяче был Мартинс и выходил уже практически 1 на 1, но судья дал свисток сразу и эпизод не дал доиграть. А только потом ВАР решил что это красная карточка. Возможно Спартак бы забил бы в равных составах если бы судья не поспешил со свистком. А судьи в современном футболе обычно дают доиграть эпизод если мяч остался у атакующей команды, и можно сказать что поспешный свисток был в пользу провинившегося Ростова.
cska1948
cska1948 ответ Мясо69 (раскрыть)
вчера в 21:37
Но удаление в команде соперника облегчает задачу. Вы же не будете спорить с тем, что ВСЕ голы были забиты в большинстве..
Мясо69
Мясо69 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:35
Ну и удаление игрока в команде соперника - это ещё далеко не победа. ;)
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 21:25, ред.
всех КБ с победой!!! стартовый состав "слегка" напугал, к дисквалификации Бабича за перебор жёлтых карточек добавился Дуарте из- за травмы и за центр обороны стало очень тревожно...Литвинов и Аббена доверия не вызывали до игры, но сам матч всё поставил на свои места. после того как Умяров напихал Руслану в первом тайме за голевой момент у Мохеби центр обороны по большому счёту больше ошибок не совершал, а третий косипор Денисов так вообще спас Спартак во втором тайме и дальше команда просто разобрала ростов отгрузив тем 3 мяча...но до этого был довольно скучный первый тайм, который отличался какой- то излишней грубостью футболистов с Ростов - На - Дону и всё это завершилось прямым удалением Сутормина, да и жёлтая карточка Комличенко была с красным оттенком по большому счёту. Маркиньос получил травму в том эпизоде и был заменён, до этого не реализовал убойный момент наш бразилец как и в Грозном в прошлом туре...Умяров прям лидер в Спартаке и прибавил в игре на порядок, с Наилем летом нужно продлевать контракт ( он у него до лета 2026 года) порадовал Денисов сегодня, Абенна хоть и неуклюжий, но видно было как с Литвиновым оба были сконцентрированны на игре, суринамиц сегодня похоже заработал место на банке в Спартаке и на следующий сезон. Адаптация в команде у Левана Гарсии затянулась, видна и скорость и игра на втором этаже, только покачто Гарсия из всех решений принимает самые неудачные, ждём что он и Солари на порядок прибавят в Спартаке как Мартинс и Умяров к примеру...ну и Барко всем давно всё доказал, он лидер и сегодня забил шедевр как в Краснодаре. дальше Махачкала на открытие арене, они сегодня разгромили химки и не должны прям умирать в Москве пока зенит с краснодаром окончательно запутают всё в турнирной таблице ( болеть за зенит не пробовал до этого😂) ну и дальше уже в Москве игра на кубок с фанатами, которые возвращаются на стадион после перерыва в 3 года. вперёд Спартак!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:22
Сегодня много болельщиков пришли на матч. Жаль что Ростов проиграл из-за травмы Мохебби и удаления Сутормина
До этих событий игра была равной
Поздравляю болельщиков Спартака с победой и выходом на 2 место
n3pbhkgsmm43
n3pbhkgsmm43
вчера в 20:02
Команда долго запрягала, на выходе разгром
cska1948
cska1948 ответ Мясо69 (раскрыть)
вчера в 19:31
Иметь в составе игроков классом выше, чем у соперника, ещё не победа. Вчерашняя ничья «Барсы» с «Бетисом» тому яркое подтверждение.
cska1948
cska1948 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 19:27
Безусловно, иметь преимущество в одного игрока — это ещё не победа. Главное — это преимущество реализовать. «Спартак» с этим сегодня справился.
Мясо69
Мясо69 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:26
Ок, зрим в корень. Ещё раньше удаления на поле вышли такие игроки, как например Барко, Мартинс, Маркиньос, которые классом повыше чем игроки Ростова. И которые скоростью мысли и игровых движений заставляли фолить игроков Ростова на себе.
Bad Listener
Bad Listener ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:24
Ну намерение Ростова отстоять на ноль как и подкат игрока Ростова это не решение Спартака, это Ростовская сторона улицы и они её метут, Спартак же наконец сделал выводы и не расслабился а наоборот мобилизовался, за это стоит похвалить команду, победы так и делаются, преимущество конвертируется в голы, а какое это преимущество это уже частности
cska1948
cska1948 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 19:21
Вы же не хуже меня знаете, что матч на матч не приходится. Тем более что «Ростов» на второй тайм вышел с намерением отстоять свои ворота на НОЛЬ и этим только облегчил задачу «Спартака».
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:21, ред.
С Победой нас Спартакоацев...!!! Когда было удаление , то я сразу вспомнил зенит в питере , когда с ними играли и динамо. Там тоже были удаления и Спартак тогда полностью отдал инициативу. А сегодня сыграли , как и надо играть в большинстве . Наказали за грубость не руками , а забитыми мячами.. ..
Bad Listener
Bad Listener ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:17, ред.
Вы знаете я бы с вами согласился если бы не одно "НО". В Москве в игре против Оренбурга у противника было удаление и Спартак чуть не проиграл и провалил всю концовку, чудом отскочили. И это закономерность уже, не в первый раз. Для Спартака конвертировать большинство в игровое преимущество это само по себе подвиг и достижение, не думаю что его стоит обесценивать учитывая прошлый опыт) А так конечно Спартак правильно отреагировал наконец и смог добыть победу благодаря удалению, тут вы правы, но корень глубже
Vilar
Vilar
вчера в 19:14
Везёт сильнейшему. Думаю, остался бы Сутормин на поле, Спартак во втором тайме дожал бы. Счёт, наверное, был бы не крупный.
cska1948
cska1948 ответ Мясо69 (раскрыть)
вчера в 19:13
Я бы с вами согласился, если бы не одно «НО». Но вначале было удаление Сутормина, а затем вследствие его удаления случилось то, о чём вы говорите. Смотреть надо в корень.
112910415
112910415
вчера в 19:13
так держать, парни !
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:12, ред.
Ростов надо сказать ужасный беззубый матч провёл, я если честно ожидал от них большего давления и опасности на оборону Спартака. Боюсь пара Абена и Литвинов если бы хозяевам удалось поддавить не выдержала бы. Я не видел чтобы беззубость ростовчан в атаке была прямой заслугой игры Спартака, скорее показалось что Ростову не достаёт агрессии, даже в равных составах когда играли
матос
матос
вчера в 19:08
Отлично Спартак , всех болельщиков с победой! Удачи и далее до финиша чемпа!
Сп62
Сп62
вчера в 19:07
Кстати, Денисов напрочь закрыл самого Садулаева в матче с Ахматом.
112910415
112910415
вчера в 19:06
хороший, хороший матч !
Futurista
Futurista ответ Lbvfd (раскрыть)
вчера в 18:59, ред.
Имел в виду подарок болельщикам от команды...
Это была шутка)...вся борьба за медали ещё впереди....
Bad Listener
Bad Listener ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 18:58
Подождём конца сезона и подведём итоги. В конечном счёте не мы принимаем это решение, а руководители из Лукойла, а они себе на уме, так что найдут и без того проблем
Lbvfd
Lbvfd ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:56
А нам не нужны подарки. Мы своё сами возьмём. Что получится взять, то и наше. А Спартак с хорошей игрой сегодня и удачи в оставшихся играх. А в финале что будет, то и будет.)
Константин Белых
Константин Белых ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:54
Так надо нам покупать лега -крайка вместо Денисова или нет? Я запутался в нем окончательно))
derrik2000
derrik2000 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:53
После последнего "косяка", когда на него просто ОБРУШИЛСЯ гнев болельщиков, он как-то сразу исправился.. ))
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