«Спартак» в большинстве разгромил «Ростов»

«Ростов» проиграл «Спартаку» (0:3) в матче 23-го тура РПЛ.
В дополнительное к первому тайму время с поля был удалён полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин. На 65-й минуте полузащитник «Спартака» Наиль Умяров открыл счёт в игре. На 68-й минуте Кристофер Мартинс удвоил преимущество «красно-белых». На 88-й минуте Эсекьель Барко довёл счёт до разгромного.
«Ростов» идёт на 7-м месте (33 очка), «Спартак» занимает 2-е место (47 очков).
И что это Сутормину пришло в голову прямой ногой идти на голень Маркиньоса - ума не приложу.
И команду вдесятером оставил, и игровую схему Ростова поломал.
Сейчас все хвалят и будут хвалить Барко, а вспомните, КТО при счёте 0-0 выбил мяч с ленточки ворот Спартака, когда Максименко уже был отыгран?
Денисов!
Если бы не это его спасение КБ ворот, ещё неизвестно, как бы дальше матч проходил, даже при 10 против 11-ти: всё таки Ростов дома играл и стадион был практически "под завязку".
Внимательно наблюдал за игрой новичков - Солари и Гарсия.
По моему мнению, ПОКА нормально влились в команду.
Особенно Солари (не в этом конкретном матче, конечно, но, в общем, нормально отыграл).
Мартинс чегой-то раздухарился-раззабивался... )))
Ну, о Барко уже все всё сказали.
Немного он новой паре ЦЗ.
На удивление неплохо. Весьма неплохо.
Даже к тому же Абене практически У МЕНЯ претензий сегодня нет.
В общем, всех с хорошим счётом на табло и идём дальше... ))
И что это Сутормину пришло в голову прямой ногой идти на голень Маркиньоса - ума не приложу.
И команду вдесятером оставил, и игровую схему Ростова поломал.
Сейчас все хвалят и будут хвалить Барко, а вспомните, КТО при счёте 0-0 выбил мяч с ленточки ворот Спартака, когда Максименко уже был отыгран?
Денисов!
Если бы не это его спасение КБ ворот, ещё неизвестно, как бы дальше матч проходил, даже при 10 против 11-ти: всё таки Ростов дома играл и стадион был практически "под завязку".
Внимательно наблюдал за игрой новичков - Солари и Гарсия.
По моему мнению, ПОКА нормально влились в команду.
Особенно Солари (не в этом конкретном матче, конечно, но, в общем, нормально отыграл).
Мартинс чегой-то раздухарился-раззабивался... )))
Ну, о Барко уже все всё сказали.
Немного он новой паре ЦЗ.
На удивление неплохо. Весьма неплохо.
Даже к тому же Абене практически У МЕНЯ претензий сегодня нет.
В общем, всех с хорошим счётом на табло и идём дальше... ))