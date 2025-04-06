«Спартак» в большинстве разгромил «Ростов»

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вчера, 18:27

«Ростов» проиграл «Спартаку» (0:3) в матче 23-го тура РПЛ .

В дополнительное к первому тайму время с поля был удалён полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин. На 65-й минуте полузащитник «Спартака» Наиль Умяров открыл счёт в игре. На 68-й минуте Кристофер Мартинс удвоил преимущество «красно-белых». На 88-й минуте Эсекьель Барко довёл счёт до разгромного.

«Ростов» идёт на 7-м месте (33 очка), «Спартак» занимает 2-е место (47 очков).