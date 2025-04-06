«Атлетико» в концовке матча вырвал победу у «Севильи»

«Севилья» проиграла «Атлетико» (1:2) в матче 30-го тура Ла Лиги.
На 7-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Севильи» Люсьен Агуме. На 25-й минуте нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес с пенальти сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник Пабло Барриос принёс победу «Атлетико».
«Севилья» идёт на 11-м месте (36 очков), «Атлетико» занимает 3-е место (60 очков).
Реалу еще в Лиге чемпионов играть дважды, вдобавок финал Кубка с Барсой.
график плотный.
важная победа над Севильей и довольно легкий календарь
дает хорошие шансы Атлетико как минимум на 2 место.
Реалу еще в Лиге чемпионов играть дважды, вдобавок финал Кубка с Барсой.
график плотный.
важная победа над Севильей и довольно легкий календарь
дает хорошие шансы Атлетико как минимум на 2 место.
есть шанс на чемпионский титул)))
Пабло Барриос хорош!!!
есть шанс на чемпионский титул)))
Пабло Барриос хорош!!!