«Атлетико» в концовке матча вырвал победу у «Севильи»

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вчера, 19:17

«Севилья» проиграла «Атлетико» (1:2) в матче 30-го тура Ла Лиги.

На 7-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Севильи» Люсьен Агуме. На 25-й минуте нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес с пенальти сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник Пабло Барриос принёс победу «Атлетико».

«Севилья» идёт на 11-м месте (36 очков), «Атлетико» занимает 3-е место (60 очков).