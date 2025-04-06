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«Атлетико» в концовке матча вырвал победу у «Севильи»

вчера, 19:17
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья1 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Севилья» проиграла «Атлетико» (1:2) в матче 30-го тура Ла Лиги.

На 7-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Севильи» Люсьен Агуме. На 25-й минуте нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес с пенальти сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник Пабло Барриос принёс победу «Атлетико».

«Севилья» идёт на 11-м месте (36 очков), «Атлетико» занимает 3-е место (60 очков).

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:06
"Матрасники" ещё "побарахтаются"...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:32, ред.
Уж что что..., а вырывать победы Семён умеет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 20:26
пока всего 3 очка отставания от Реала.
Реалу еще в Лиге чемпионов играть дважды, вдобавок финал Кубка с Барсой.
график плотный.
важная победа над Севильей и довольно легкий календарь
дает хорошие шансы Атлетико как минимум на 2 место.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:59
Опять болельщики питаются валидолом
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:50
с победой, АМ.
есть шанс на чемпионский титул)))
Пабло Барриос хорош!!!
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 19:37
Результат эль Классико, может повлиять на многое. Если там ничья будет для Атлетико это хорошо...Осталось 8 туров. Никому нельзя терять очки... Поживем, увидем...
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:29
Молодцы.... пока Реал и Барса оступились, Атлетико берет свое....
ABir
ABir
вчера в 19:25
Атлетико в очередной раз подтверждает статус гранда Ла Лиги. Если Реал продолжит косячить, то и второе место будет под большим вопросом.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:22
Так и чемпионами станут)))
112910415
112910415
вчера в 19:20
эти люди не сдадутся !
матос
матос
вчера в 19:19
АТМ с победой и удачи лишь в дальнейшем.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 19:18
Браво Атлетико Мадрид!
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