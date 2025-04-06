Махачкалинское «Динамо» разгромило «Химки»

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вчера, 15:56

В матче 23-го тура РПЛ махачкалинское «Динамо» дома обыграло «Химки». Счёт на 26-й минуте открыл полузащитник хозяев (ассистент ). На 30-й минуте нападающий «Динамо» (ассистент Касинтура) удвоил преимущество своей команды. На 45-й минуте нападающий махачкалинцев Гамид Агаларов реализовал пенальти, сделав счёт разгромным. На 57-й минуте форвард «Химок» (ассистент Петар Голубович) сократил отставание. На 78-й минуте Агаларов установил окончательный счёт матча.