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Махачкалинское «Динамо» разгромило «Химки»

вчера, 15:56
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)4 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

В матче 23-го тура РПЛ махачкалинское «Динамо» дома обыграло «Химки». Счёт на 26-й минуте открыл полузащитник хозяев Эгаш Касинтура (ассистент Гамид Агаларов). На 30-й минуте нападающий «Динамо» Мохаммад Хоссейннежад (ассистент Касинтура) удвоил преимущество своей команды. На 45-й минуте нападающий махачкалинцев Гамид Агаларов реализовал пенальти, сделав счёт разгромным. На 57-й минуте форвард «Химок» Антон Заболотный (ассистент Петар Голубович) сократил отставание. На 78-й минуте Агаларов установил окончательный счёт матча.

После данной победы махачкалинское «Динамо» поднялось на десятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Химки» остались на одиннадцатом месте.

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Все комментарии
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сегодня в 13:27, ред.
Очень важные 3 очка! В первом туре Динамо с Химками играло, там должно было побеждать , но гол отменили, а вот теперь всё встало на свои места! Ещё раз всех болельщиков Динамо (Мх) с важной победой за 6 очков!
протон
протон
вчера в 19:58
Джикия - красавец! За такую игру он должен заплатить серьёзный штраф за БРАК В РАБОТЕ!!!
112910415
112910415
вчера в 18:14
динамовцы в порядке !
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 18:13
с победой Динамо!!! Молодцы!
порадовали своих болел обилием голов, а то с этим проблемы..
Так держать, с победой еще раз!!!
gorets004
gorets004
вчера в 17:35
динамо прибавляет.игра и игроки развиваются. главное в этом году не вылететь.
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:56
Да конечно Гамид лучший!2 гола и 2 передачи
shlomo
shlomo
вчера в 16:53
Лучшим, кстати, Касинтуру признали, хотя, лично на мой взгляд, вполне мог претендовать на это и Агаларов. В любом случае, добились своей очередной разгромной победы махачкалинцы, до того, напомню, забившие в Каспийске четырежды и Крыльям. Поднимается команда Биджиева на 10-ю позицию, причём у неё по-прежнему уверенно отрицательная разница забитых и пропущенных.
Джохар Ву
Джохар Ву
вчера в 16:37
Наконец то, праздник нужен был душе болельщиков Динамо Махачкала
Agamaga____05
Agamaga____05
вчера в 16:33
Это были очень важные очки за сохранение прописки в высшей лиге!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 16:13
Динамо Махачкала!
За адекватность
За адекватность
вчера в 16:10
Выдав бойкий и результативный первый тайм футболисты "Динамо" по сути сняли вопрос о победителе матча, превратив тайм второй в пустую формальность. Тем не менее "Химкам" нужно отдать должное, несмотря на провальный тайм первый играть не бросили и большой Зе даже подарил какую-то надежду на возрождение интриги, но уйти с 0-3 оказалось делом непосильным. Махачкала играла спокойно по счету, а Агаларов окончательно закрыл вопрос. В общем болельщиков "Динамо" Мх с важнейшей победой, ну а болельщикам "Химок" не расстраиваться. Как-то так на мой взгляд.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:05
с победой, Махачкала!
химчанам удачи в поисках денег.
я из Химок
я из Химок
вчера в 16:04, ред.
Вот это братцы вы расслабились!!! Лучше бы вообще не выходили играть, да в принципе, в первом тайме вас и не было! Играли только аппоненты! Динамо, вас с победой! Молодцы и красавцы! Ну а .... . Эхххх, что выросло то выросло! Обидно и печально!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:01
Химки проиграли по делу. Жаль.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:56, ред.
Вывод: Химки без зарплаты не играют. Вопрос только каким образом Динамо поднялось выше Химок а Химки всё равно остались при этом на 11 месте? Так не бывает ,Химки значит опустились на 12е
Гость
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