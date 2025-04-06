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«Челси» сыграл вничью против «Брентфорда»

вчера, 17:54
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Челси» сыграл вничью против «Брентфорда» (0:0) в матче 31-го тура АПЛ.

За 90 минут команды не сумели отметиться результативными действиями.

«Челси» идёт на 4-м месте (53 очка), «Брентфорд» занимает 12-е место (42 очка).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер АПЛ
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Все комментарии
Zola
Zola
сегодня в 10:17
Плохо что не выиграли.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:04
Возможно просто ротация состава исходя из графика матча. И он в последнее время не в лучшей форме.
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:29
В целом итоговую нулевую ничью можно назвать закономерной, ведь обе команды старались и имели моменты для того, чтобы забить. Во второй половине чуть получше выглядели футболисты Челси, но это никак не повлияло на итоговый результат. Аристократы усложнили себе жизнь в плане борьбы за место в Лиге чемпионов......
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:18
А почему Палмер на лавке был?
Даже и гол не соорудили на двоих ((
azkan
azkan
вчера в 18:07
Ничья была справедливая.
Хороший был шанс для Челси приблизиться к лесникам и оторваться от шейхов.
Но первый тайм бездарно сыграли. Особенно Нкунку, Санчо, Джеймс. Мбуемо просто терроризировал фланг Джеймса. А во втором вроде сильно надавили с выходом Джексона, Палмера и Нкунку. А Кукурелья отключил Мбуемо.

Мареска начудил со стартовым составом. Не знаю на что он расчитывал.
К концу Брентфорд был ближе к голу чем Челси. Ну и с последним ударом Палмера не повезло. Ничья боевая.
t2ghw9ucxawh
t2ghw9ucxawh
вчера в 17:56
Синим дома надо было выигрывать,если рассчитываетют на европеую осень
Гость
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