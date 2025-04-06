«Челси» сыграл вничью против «Брентфорда» (0:0) в матче 31-го тура АПЛ.
За 90 минут команды не сумели отметиться результативными действиями.
«Челси» идёт на 4-м месте (53 очка), «Брентфорд» занимает 12-е место (42 очка).
«Челси» сыграл вничью против «Брентфорда» (0:0) в матче 31-го тура АПЛ.
За 90 минут команды не сумели отметиться результативными действиями.
«Челси» идёт на 4-м месте (53 очка), «Брентфорд» занимает 12-е место (42 очка).
Хороший был шанс для Челси приблизиться к лесникам и оторваться от шейхов.
Но первый тайм бездарно сыграли. Особенно Нкунку, Санчо, Джеймс. Мбуемо просто терроризировал фланг Джеймса. А во втором вроде сильно надавили с выходом Джексона, Палмера и Нкунку. А Кукурелья отключил Мбуемо.
Мареска начудил со стартовым составом. Не знаю на что он расчитывал.
К концу Брентфорд был ближе к голу чем Челси. Ну и с последним ударом Палмера не повезло. Ничья боевая.
Хороший был шанс для Челси приблизиться к лесникам и оторваться от шейхов.
Но первый тайм бездарно сыграли. Особенно Нкунку, Санчо, Джеймс. Мбуемо просто терроризировал фланг Джеймса. А во втором вроде сильно надавили с выходом Джексона, Палмера и Нкунку. А Кукурелья отключил Мбуемо.
Мареска начудил со стартовым составом. Не знаю на что он расчитывал.
К концу Брентфорд был ближе к голу чем Челси. Ну и с последним ударом Палмера не повезло. Ничья боевая.