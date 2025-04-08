Жоржиньо может покинуть «Арсенал» свободным агентом

Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо может покинуть лондонский клуб свободным агентом.
По данным источника, в услугах 33-летнего футболиста заинтересован бразильский «Фламенго».
Предполагается, что переход может состояться по окончании действующего контракта с «Арсеналом», который истекает в июне 2025 года.
умные передачи, спокойствие под давлением, именно он стал сердцем и мозгом одной из самых ярких команд Италии - Наполи под руководством Маурицио Сарри.
сейчас, когда Наполи весь под гнетом Конте))) уверен, фанаты Наполи
вспоминают те годы и говорят о стиле, о красоте, о том, как Жоржиньо заставлял их гордиться своей командой.
знаменитый Саррибол.
в АПЛ , увы, должным образом не адаптировался, и карьера получилась не очень ровная и вызвала много неоднозначных впечатлений.
хотя за Челси много чего взял.
умные передачи, спокойствие под давлением, именно он стал сердцем и мозгом одной из самых ярких команд Италии - Наполи под руководством Маурицио Сарри.
сейчас, когда Наполи весь под гнетом Конте))) уверен, фанаты Наполи
вспоминают те годы и говорят о стиле, о красоте, о том, как Жоржиньо заставлял их гордиться своей командой.
знаменитый Саррибол.
в АПЛ , увы, должным образом не адаптировался, и карьера получилась не очень ровная и вызвала много неоднозначных впечатлений.
хотя за Челси много чего взял.