В ЦСКА опровергли слухи о продлении контракта с Пьяничем

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг информацию, распространённую в некоторых СМИ, о пролонгации контракта с полузащитником Миралемом Пьяничем.
Как принято говорить, появившаяся информация не соответствует действительности. Как чуть ранее сказал Миралем, общение по поводу следующего сезона будет проведено уже по окончании чемпионата. В этих договоренностях ничего не поменялось — в конце сезона руководители и игрок обсудят, что делать дальше.
Ранее в СМИ появилась информация, что армейский клуб намерен продлить соглашение с 35-летним футболистом ещё на один сезон.
Своей игрой Николича устраивает.
Своей игрой Николича устраивает.