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В ЦСКА опровергли слухи о продлении контракта с Пьяничем

вчера, 11:36

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг информацию, распространённую в некоторых СМИ, о пролонгации контракта с полузащитником Миралемом Пьяничем.

Как принято говорить, появившаяся информация не соответствует действительности. Как чуть ранее сказал Миралем, общение по поводу следующего сезона будет проведено уже по окончании чемпионата. В этих договоренностях ничего не поменялось — в конце сезона руководители и игрок обсудят, что делать дальше.

Ранее в СМИ появилась информация, что армейский клуб намерен продлить соглашение с 35-летним футболистом ещё на один сезон.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:06
Постоянный игрок основы, по окончанию сезона может на годик и продлят.
Своей игрой Николича устраивает.
drug01
drug01
вчера в 11:58
Не надо спешить, время покажет???
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:47
Заключать долгосрочные контракты на закате карьеры не совсем что ли осмотрительно было бы
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:42
Да и правильно
Гость
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