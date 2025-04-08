В ЦСКА опровергли слухи о продлении контракта с Пьяничем

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вчера, 11:36

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг информацию, распространённую в некоторых СМИ , о пролонгации контракта с полузащитником .

Как принято говорить, появившаяся информация не соответствует действительности. Как чуть ранее сказал Миралем, общение по поводу следующего сезона будет проведено уже по окончании чемпионата. В этих договоренностях ничего не поменялось — в конце сезона руководители и игрок обсудят, что делать дальше.