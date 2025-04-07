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Фати хочет покинуть «Барселону» из-за недовольства своим положением в клубе

вчера, 18:15

Вингер «Барселоны» Ансу Фати принял решение об уходе из клуба летом.

Ранее он рассматривал вариант трансфера в зимнее межсезонье, но после консультации с главным тренером Хансом-Дитером Фликом принял решение остаться в команде, надеясь на увеличение игрового времени. Однако с 4 января, когда он провел 28 минут в матче Кубка Испании, игрок не получал игровой практики.

Помимо этого, Фати выражает разочарование по поводу некоторых аспектов отношения руководства «Барселоны» к нему. Так, он отмечает случаи, когда демонстрировал высокую результативность на тренировках, но клуб в своих социальных сетях выделял других игроков, игнорируя его достижения.

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Все комментарии
Agamaga____05
Agamaga____05
вчера в 22:35
Очень жаль парня, очень жаль.
Ансу Фати желаю всего самого прекрасного в мире футбола. Столько надежд было на него, не срослось, к сожалению.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 20:02
Жаль, что в столь юном возрасте получил такую серьёзную травму, которая помешала ему прогрессировать. Начал он очень хорошо, но увы..
Еще зимой надо было уходить, это его большая ошибка. Он молодой игрок, вполне возможно, что в другой команде заиграет, так сказать перезапуск карьеры, я от души ему этого желаю. Не нужно из за большой зп сидеть на скамейке, если тренер видит других игроков в атаке.
Флик не может проявить жалость и усадить кого то из тройки Лева/Ямаль/Рафа, он себе не враг
He Э Г O И CT
He Э Г O И CT
вчера в 19:59
Сам виноват. Иди в аренду и показывай себя, как Антони. Что мешает?. Гордыня.. ☝️
протон
протон
вчера в 19:53
Зимой человеком интересовались Аякс, Боруссия, Порту и Бешикташ - идеальные места, где можно перезапустить карьеру, но Фати предпочел скамейку в Барселоне. Ну оно и понятно: ты не то, что не забиваешь клубу 3 дивизиона, ты за треть матча даже ни одного момента не имел. Переходить зимой куда то в аренду - нет времени на раскачку, а Фати раскачивается уже третий год и никак раскачаться не может.
Надеюсь, до лета не передумает и свалит, ни капли не жаль его.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:53, ред.
Всё бы ничего, но вот последние предложение напоминает травлю, как будто его не просто не выпускают на поле а ещё и унижают и пытаются понизить самооценку. Интересно кому бы и зачем это могло понадобиться. Либо он настолько переоценивает сам себя и свою результативность на тренировках, но тогда тут не в футбол играть, а к психиатру на приём
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:30
косяк Лапорта. после травмы переподписал его на бешеные деньги.
да, легко сейчас говорить, что это провал, но на тот момент никто не знал, что он так деградирует. а потерять Фати бесплатно тогда, было бы еще хуже.
пока молодой, надо уходить в клуб попроще в лиге полегче, где в него поверят. возможно португальская лига будет для него предпочтительнее, благо агент сам Мендеш. там он сможет окрепнуть, набраться уверенности и уехать уже в топ чемпионат
из Барселоны все равно надо будет уйти, нет тут у него будущего.
хорошо, если сам поймет и уйдет из Барсы.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:13
Недальновидность немца здесь налицо. Рафинья не вечен, а Бальде слева - полный ноль. Отсутствие дублера оголяет позицию левого вингера в случае форс мажора.
Ханси! Дас ист нихт гуд !!!
6p2v8n26j46e
6p2v8n26j46e
вчера в 19:10
К сожалению, сгорел неплохой игрок! Рано взлетел, удержаться не смог! Флик постоянно повторяет, что игроки сами должны следить за своей формой. Не получилось!
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:46
Флику видимо было выгодно держать такого игрока как резервиста, но Фати это не очень устраивало, вот немец и наобещал с три короба Ансу, чтобы удержать его на этот сезон, а по факту так и оставил его мариновать на лавке.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 18:25
А чего Флик его маринует то. Можно было бы хотя бы на замену выпускать
drug01
drug01
вчера в 18:18
Решил покинуть, значит держать не будут!
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