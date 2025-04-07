Фати хочет покинуть «Барселону» из-за недовольства своим положением в клубе

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вчера, 18:15

Вингер «Барселоны» принял решение об уходе из клуба летом.

Ранее он рассматривал вариант трансфера в зимнее межсезонье, но после консультации с главным тренером Хансом-Дитером Фликом принял решение остаться в команде, надеясь на увеличение игрового времени. Однако с 4 января, когда он провел 28 минут в матче Кубка Испании, игрок не получал игровой практики.

Помимо этого, Фати выражает разочарование по поводу некоторых аспектов отношения руководства «Барселоны» к нему. Так, он отмечает случаи, когда демонстрировал высокую результативность на тренировках, но клуб в своих социальных сетях выделял других игроков, игнорируя его достижения.