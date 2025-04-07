Агент Джикии: «Руководству сейчас не до продления контракта с Георгием»

Владимир Кузьмичёв, агент защитника «Химок» , сообщил, что на данный момент не велись переговоры о продлении контракта футболиста с клубом. Текущее соглашение между игроком и подмосковной командой действует до завершения текущего сезона.

Вопрос продления контракта с Джикией связан с тем, как будет развиваться ситуация с основным акционером «Химок». Существует риск, что «Химки» могут не пройти лицензирование — есть задолженности, кто-то из игроков уже жалуется на другом уровне. Ситуация непростая, и руководству сейчас не до продления контракта с Джикией.