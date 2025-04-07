Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Агент Джикии: «Руководству сейчас не до продления контракта с Георгием»

вчера, 19:30

Владимир Кузьмичёв, агент защитника «Химок» Георгия Джикии, сообщил, что на данный момент не велись переговоры о продлении контракта футболиста с клубом. Текущее соглашение между игроком и подмосковной командой действует до завершения текущего сезона.

Вопрос продления контракта с Джикией связан с тем, как будет развиваться ситуация с основным акционером «Химок». Существует риск, что «Химки» могут не пройти лицензирование — есть задолженности, кто-то из игроков уже жалуется на другом уровне. Ситуация непростая, и руководству сейчас не до продления контракта с Джикией.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Фати хочет покинуть «Барселону» из-за недовольства своим положением в клубе
Вчера, 18:15
Сака: «Думаю только о победах с „Арсеналом“»
Вчера, 15:35
Ван Дейк: «Прогресс в переговорах по новому контракту с „Ливерпулем“ есть»
Вчера, 14:16
Слухи«Манчестер Сити» предлагает новый контракт О’Райли
Вчера, 13:59
Слухи«Реал» не предлагал новый контракт Модричу
Вчера, 11:00
Слухи«Фиорентина» активирует опцию продления контракта с Де Хеа
06 апреля
Все комментарии
Датак
Датак
вчера в 23:04, ред.
Такого джикию я бы не то что продлять не стал,я бы его действующий контракт разорвал
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:41
А Джикия разве заслуживает контракт? В последнем матче облажался несколько раз.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:31
А я помню руководству ещё одной команды недавно было не до продления контракта с Георгием кстати, дежавю?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 