Ван Дейк и Салах близки к продлению контрактов с «Ливерпулем»

«Ливерпуль» настроен оптимистично по поводу продления контрактов со своими ключевыми игроками: нападающим Мохамедом Салахом и защитником Вирджилом ван Дейком.
Действующие соглашения с обоими футболистами истекают этим летом, однако переговоры о пролонгации проходят в конструктивной манере.
В текущем сезоне Мохамед Салах, которому исполнилось 32 года, забил 27 голов и сделал 17 голевых передач в 31 матче АПЛ, являясь лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата.
Вирджил ван Дейк, в возрасте 33 лет, принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 1 голевую передачу.
как бы наступили на грабли МанСити ))
еще недовольны Арне Слотом из за вылет КА и ЛЧ.
хотят видит Анчелотти ))
Слота нужно оставят. и что бы понять, что это за тренер, нужно следить за летним трансферным окном, показательно будет, какие игроки приедут и какие уедут из команды, и как Слот встроит прибывших в свою систему координат.
Анчелотти пусть откроет курсы кондитерского дела.
в прошлом успешном сезоне многое чего говорил о тортах, выкуривая сигары.
как бы наступили на грабли МанСити ))
еще недовольны Арне Слотом из за вылет КА и ЛЧ.
хотят видит Анчелотти ))
Слота нужно оставят. и что бы понять, что это за тренер, нужно следить за летним трансферным окном, показательно будет, какие игроки приедут и какие уедут из команды, и как Слот встроит прибывших в свою систему координат.
Анчелотти пусть откроет курсы кондитерского дела.
в прошлом успешном сезоне многое чего говорил о тортах, выкуривая сигары.