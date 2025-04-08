Ван Дейк и Салах близки к продлению контрактов с «Ливерпулем»

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вчера, 09:45

«Ливерпуль» настроен оптимистично по поводу продления контрактов со своими ключевыми игроками: нападающим и защитником .

Действующие соглашения с обоими футболистами истекают этим летом, однако переговоры о пролонгации проходят в конструктивной манере.

В текущем сезоне Мохамед Салах, которому исполнилось 32 года, забил 27 голов и сделал 17 голевых передач в 31 матче АПЛ , являясь лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата.

Вирджил ван Дейк, в возрасте 33 лет, принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 1 голевую передачу.