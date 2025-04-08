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Ван Дейк и Салах близки к продлению контрактов с «Ливерпулем»

вчера, 09:45

«Ливерпуль» настроен оптимистично по поводу продления контрактов со своими ключевыми игроками: нападающим Мохамедом Салахом и защитником Вирджилом ван Дейком.

Действующие соглашения с обоими футболистами истекают этим летом, однако переговоры о пролонгации проходят в конструктивной манере.

В текущем сезоне Мохамед Салах, которому исполнилось 32 года, забил 27 голов и сделал 17 голевых передач в 31 матче АПЛ, являясь лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата.

Вирджил ван Дейк, в возрасте 33 лет, принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 1 голевую передачу.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:31
быть по сему
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:28
значит, не станут боссы Ливерпуля покупать Исака или Родриго.
как бы наступили на грабли МанСити ))
еще недовольны Арне Слотом из за вылет КА и ЛЧ.
хотят видит Анчелотти ))
Слота нужно оставят. и что бы понять, что это за тренер, нужно следить за летним трансферным окном, показательно будет, какие игроки приедут и какие уедут из команды, и как Слот встроит прибывших в свою систему координат.
Анчелотти пусть откроет курсы кондитерского дела.
в прошлом успешном сезоне многое чего говорил о тортах, выкуривая сигары.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:03
Правильное решение,надо продлевать - это точно.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:38
Для Ливерпуля сохранить этих двоих будет большим успехом чем выиграть АПЛ
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:16
Это правильно, еще минимум годик поиграют в Ливере
Capral
Capral
вчера в 09:51
Даже не сомневался...
drug01
drug01
вчера в 09:49
Эти хорошие игроки способны еще помочь команде!
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