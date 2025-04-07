Агент Конате требует увеличить зарплату игроку более чем в 2 раза

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вчера, 19:52

Действующий контракт 25-летнего центрального защитника с «Ливерпулем» истекает летом 2026 года. Согласно условиям соглашения, футболист получает еженедельно 80 тысяч фунтов.

Переговоры о продлении контракта начались в октябре 2024 года, но пока стороны не пришли к консенсусу. По данным источника, представители Конате требуют повышения зарплаты игрока повышения оклада игрока на 120 000 – до 200 000 фунтов в неделю.

Таким образом, годовой доход футболиста составит 10,4 миллиона фунтов.