Агент Конате требует увеличить зарплату игроку более чем в 2 раза

Действующий контракт 25-летнего центрального защитника Ибрахима Конате с «Ливерпулем» истекает летом 2026 года. Согласно условиям соглашения, футболист получает еженедельно 80 тысяч фунтов.
Переговоры о продлении контракта начались в октябре 2024 года, но пока стороны не пришли к консенсусу. По данным источника, представители Конате требуют повышения зарплаты игрока повышения оклада игрока на 120 000 – до 200 000 фунтов в неделю.
Таким образом, годовой доход футболиста составит 10,4 миллиона фунтов.
Конате добротный защитник, но не топ.
и не будет он столпом обороны без такого партнера как ВВД.
нет в нем чего то такого матерого...кроме в моде))
вчера вот в матче с Фулхэм Конате исполнил финт Зидана)) и это в своей штрафной.
дело даже не в самой ошибке, а в задумке.
Конате добротный защитник, но не топ.
и не будет он столпом обороны без такого партнера как ВВД.
нет в нем чего то такого матерого...кроме в моде))
вчера вот в матче с Фулхэм Конате исполнил финт Зидана)) и это в своей штрафной.
дело даже не в самой ошибке, а в задумке.