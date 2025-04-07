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Агент Конате требует увеличить зарплату игроку более чем в 2 раза

вчера, 19:52

Действующий контракт 25-летнего центрального защитника Ибрахима Конате с «Ливерпулем» истекает летом 2026 года. Согласно условиям соглашения, футболист получает еженедельно 80 тысяч фунтов.

Переговоры о продлении контракта начались в октябре 2024 года, но пока стороны не пришли к консенсусу. По данным источника, представители Конате требуют повышения зарплаты игрока повышения оклада игрока на 120 000 – до 200 000 фунтов в неделю.

Таким образом, годовой доход футболиста составит 10,4 миллиона фунтов.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:27
Ну, увеличения ЗП в 2 раза заслужил точно. Как никак 80к для такого защитника, это мало по нынешним меркам.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:14
много чего хочет))
Конате добротный защитник, но не топ.
и не будет он столпом обороны без такого партнера как ВВД.
нет в нем чего то такого матерого...кроме в моде))
вчера вот в матче с Фулхэм Конате исполнил финт Зидана)) и это в своей штрафной.
дело даже не в самой ошибке, а в задумке.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:09
"Агент Конате требует увеличить зарплату игроку более чем в 2 раза" - А от игрока ждёт увеличение своего гонорара - минимум в 4 раза...)
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:06
Говорил и говорю , что агенты это одно из главных зол !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:00
До хрена просит этот агент
Гость
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