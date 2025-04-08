«Бирмингем» вернулся в Чемпионшип

1744145447

вчера, 23:50

«Бирмингем Сити» вышел в Чемпионшип.

Команда в матче 31-го тура Лиги Один обыграла на выезде «Петерборо Юнайтед» со счётом 2:1 и набрала 95 очков. Таким образом, она уже не опустится ниже третьего места, которое занимает в данный момент «Уикомб Уондерерс», имеющий в активе 78 баллов.

«Бирмингем» вернулся во второй по уровню английский дивизион спустя один сезон. Летом 2023 года совладельцем клуба стал семикратный победитель Супербоула американец Том Брэди.