Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияАнглия. Лига Один 2024/2025

«Бирмингем» вернулся в Чемпионшип

вчера, 23:50
Петерборо ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Петерборо Юнайтед1 : 2Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем СитиМатч завершен

«Бирмингем Сити» вышел в Чемпионшип.

Команда в матче 31-го тура Лиги Один обыграла на выезде «Петерборо Юнайтед» со счётом 2:1 и набрала 95 очков. Таким образом, она уже не опустится ниже третьего места, которое занимает в данный момент «Уикомб Уондерерс», имеющий в активе 78 баллов.

«Бирмингем» вернулся во второй по уровню английский дивизион спустя один сезон. Летом 2023 года совладельцем клуба стал семикратный победитель Супербоула американец Том Брэди.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
Мартинес отправился в Париж в кепке с изображением четырёх титулов сборной
Вчера, 22:41 Фото
Мбаппе тепло поприветствовал Анри перед матчем с «Арсеналом»
Вчера, 22:22 Фото
Тренер сборной Уэльса запретил игрокам обмениваться футболками
Вчера, 21:59
15-летний дебютант АПЛ из «Лестера» вышел на поле без логотипа спонсора
Вчера, 21:52
МЮ сыграет в азиатском турне сразу после окончания АПЛ
Вчера, 15:40
Румыния готова поддержать частичное возвращение российских команд
Вчера, 15:17
Сортировать
Все комментарии
Эскобар из группы Бредор
Эскобар из группы Бредор
сегодня в 07:35
Наверное стоило уточнить что в ПЕРЕНЕСЕННОЙ игре 31-ого тура, а то многие наверное задумаются как это они в 31 игре набрали 95 очков.
7s6xqdkj5932
7s6xqdkj5932
сегодня в 07:03
Что называется за явным преимуществом.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:35
Придется проникнуться торжественность момента...)
112910415
112910415
сегодня в 05:33
правильной дорогой идёте, товарищи !
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 01:50
Пишите когда вернутся в премьер лигу, желательно английскую
протон
протон
сегодня в 00:19
Бирмингем красавчики Болтон давай тоже возвращайся.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:57
отлично)))
а там еще один шаг к возвращению в АПЛ.
будем смотреть Дерби второго города между Астон Виллой и Бирмингем Сити
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 