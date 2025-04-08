МЮ сыграет в азиатском турне сразу после окончания АПЛ

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вчера, 15:40

«Манчестер Юнайтед» проведет матчи в Куала-Лумпуре и Гонконге против сборной всех звезд Юго-Восточной Азии.

Первый матч состоится 28 мая, спустя три дня после заключительного поединка АПЛ с «Астон Виллой». Ожидается, что выручка от турне составит около 10 миллионов евро.

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада подчеркнул, что турне позволит клубу получить значительный дополнительный доход, который будет направлен на инвестиции в развитие команды.

После завершения азиатского турне некоторые игроки присоединятся к своим национальным сборным для участия в матчах, запланированных на период со 2 по 10 июня.