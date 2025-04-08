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МЮ сыграет в азиатском турне сразу после окончания АПЛ

вчера, 15:40

«Манчестер Юнайтед» проведет матчи в Куала-Лумпуре и Гонконге против сборной всех звезд Юго-Восточной Азии.

Первый матч состоится 28 мая, спустя три дня после заключительного поединка АПЛ с «Астон Виллой». Ожидается, что выручка от турне составит около 10 миллионов евро.

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада подчеркнул, что турне позволит клубу получить значительный дополнительный доход, который будет направлен на инвестиции в развитие команды.

После завершения азиатского турне некоторые игроки присоединятся к своим национальным сборным для участия в матчах, запланированных на период со 2 по 10 июня.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:17
Стесно в Азию..., ибо больше некуда.
Кто на них пойдёт смотреть в Штатах после такого фиаско в АПЛ ??
112910415
112910415
вчера в 18:49
утомленные спортсмены дополнительно разомнутся )
egx4ujmf7tpq
egx4ujmf7tpq
вчера в 18:09
Такие турне — это отличная возможность не только заработать, но и популяризировать клуб в регионе. Фанатам из Азии будет приятно увидеть команду вживую, а игрокам — получить новый опыт и поддержку.
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:44
Это доход для клуба
99bw8v39dtuw
99bw8v39dtuw
вчера в 16:56
Поедут деньги зарабатывать
shur
shur ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 16:45
...это типа, намёк на то, что это и есть то место,которого МЮ действительно "достоин" сегодня, это Азия, смешно!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:20
А говорили, что календарь сильно плотный.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 16:16
Бизнес, ничего личного!
drug01
drug01
вчера в 16:09
Надо поправить свой бюджет!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:45
10 миллионов евро это вообще копейки для нынешнего футбола, причём тут значительный доход?
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:45
Итак замученные будут!Но что не сделаешь ради доходУ)))
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