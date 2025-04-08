Мартинес отправился в Париж в кепке с изображением четырёх титулов сборной

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вчера, 22:41

Вратарь «Астон Виллы» отправился в Париж в кепке, на которой изображены все четыре титула, выигранные им со сборной Аргентины.

В составе национальной команды он побеждал на чемпионате мира 2022 года, дважды выигрывал Кубок Америки (2021, 2024) и Финалиссиму (2022).