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Мартинес отправился в Париж в кепке с изображением четырёх титулов сборной

вчера, 22:41
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла22:00 Не начался

Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес отправился в Париж в кепке, на которой изображены все четыре титула, выигранные им со сборной Аргентины.

В составе национальной команды он побеждал на чемпионате мира 2022 года, дважды выигрывал Кубок Америки (2021, 2024) и Финалиссиму (2022).

9 апреля клубу из Бирмингема предстоит провести первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с ПСЖ.Мартинес отправился в Париж в кепке с изображением четырёх титулов сборной

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07 апреля
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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:50, ред.
Вродь и не мальчик по годам, а бравирует как пацан.

Как бы ему эту кепку в Париже на изнанку не вывернули...
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Per4ick (раскрыть)
сегодня в 09:20
Ни немцы, ни французы, ни тем более португальцы не выигрывали 4 трофея подряд. Вообще никто не выигрывал. Только Аргентина смогла. Есть, чем гордиться.

Нужно быть скромнее? Недавний матч Аргентина-Бразилия. Винисиус орет, что у Бразилии 5 ЧМ, хотя к этим победам он вообще не при чем.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 07:59
Не уверен что это повод тратить буквы на заметку и память устройства на фото
Per4ick
Per4ick ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 00:28, ред.
гордяться настоящие чемпионы скромнее, намного скромнее, ни немцы ни французы ни испанцы ни даже португальцы не позволяли себе такого а этот всю карьеру был провокатором поэтому и не может без этого, хотя как был середняком так и остался
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 00:16
Почему бы и нет? Эмилиано приложил к этому руку. Может гордиться как захочет. У Месси вроде такой же рисунок на кружке или термосе.
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:09
Любит он заниматься троллингом), думаю ему устроят персональный теплый прием во Франции, ему бы вместо кепки лучше каску надеть))
На бумаге ПСЖ крнечно же фаворит, но всеимы знаем, что Эмери кубковый тренер и в матчах на вылет он большой мастер
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:52
ПСЖ фавориты
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:51
Опять лягушатников вынесет)))
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