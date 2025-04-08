Мартинес отправился в Париж в кепке с изображением четырёх титулов сборной

Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес отправился в Париж в кепке, на которой изображены все четыре титула, выигранные им со сборной Аргентины.
В составе национальной команды он побеждал на чемпионате мира 2022 года, дважды выигрывал Кубок Америки (2021, 2024) и Финалиссиму (2022).
9 апреля клубу из Бирмингема предстоит провести первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с ПСЖ.
Как бы ему эту кепку в Париже на изнанку не вывернули...
Как бы ему эту кепку в Париже на изнанку не вывернули...
Нужно быть скромнее? Недавний матч Аргентина-Бразилия. Винисиус орет, что у Бразилии 5 ЧМ, хотя к этим победам он вообще не при чем.
Нужно быть скромнее? Недавний матч Аргентина-Бразилия. Винисиус орет, что у Бразилии 5 ЧМ, хотя к этим победам он вообще не при чем.
На бумаге ПСЖ крнечно же фаворит, но всеимы знаем, что Эмери кубковый тренер и в матчах на вылет он большой мастер
На бумаге ПСЖ крнечно же фаворит, но всеимы знаем, что Эмери кубковый тренер и в матчах на вылет он большой мастер