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Мбаппе тепло поприветствовал Анри перед матчем с «Арсеналом»

вчера, 22:22
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе перед матчем Лиги чемпионов с «Арсеналом» встретился с Тьерри Анри.

Во время разминки Мбаппе подбежал к бывшему футболисту лондонской команды и тепло поприветствовал его. Также они немного поговорили.

Мбаппе тепло поприветствовал Анри перед матчем с «Арсеналом» Мбаппе тепло поприветствовал Анри перед матчем с «Арсеналом» Мбаппе тепло поприветствовал Анри перед матчем с «Арсеналом»

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:35
после матча настроение стало похуже ... )
23pce45thbee
23pce45thbee
сегодня в 04:45
Встреча земляков
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:49
Это точно Анри? Я его по лысине не узнаю. Фотографии так себе.
STVA 1
STVA 1 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 23:14
Приветствую Саркис! Думаю в первую очередь им не хватает такого как Виера в середине. Но это как по мне!
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:57
Эх, в нынешний состав добавить бы трех легенд прошлого (Анри,Бергкамп,Вейра) и думаю эта команда добивалась бы больших побед несколько сезонов к ряду!!! Сейчас Арсеналу очень не хватает такого форварда как Анри, токого интелектуала как Бергкамп и глыбы-капитанище в центре поля как Вейра!
А Мбаппе, раз подвернулась возможность, решил обменяться приветствиями со своим соотечественником и кумиром Анри
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:55
Анри был топом
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:52
Ох был бы Анри щас на поле, Арсенал бы уже пару штук забил точно))
протон
протон
вчера в 22:30
Пожелал перед матчем красивой игры, но не победы).
Гость
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