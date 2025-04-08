Мбаппе тепло поприветствовал Анри перед матчем с «Арсеналом»

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вчера, 22:22

Нападающий мадридского «Реала» перед матчем Лиги чемпионов с «Арсеналом» встретился с .

Во время разминки Мбаппе подбежал к бывшему футболисту лондонской команды и тепло поприветствовал его. Также они немного поговорили.