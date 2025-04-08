Мбаппе тепло поприветствовал Анри перед матчем с «Арсеналом»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе перед матчем Лиги чемпионов с «Арсеналом» встретился с Тьерри Анри.
Во время разминки Мбаппе подбежал к бывшему футболисту лондонской команды и тепло поприветствовал его. Также они немного поговорили.
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе перед матчем Лиги чемпионов с «Арсеналом» встретился с Тьерри Анри.
Во время разминки Мбаппе подбежал к бывшему футболисту лондонской команды и тепло поприветствовал его. Также они немного поговорили.
А Мбаппе, раз подвернулась возможность, решил обменяться приветствиями со своим соотечественником и кумиром Анри
А Мбаппе, раз подвернулась возможность, решил обменяться приветствиями со своим соотечественником и кумиром Анри