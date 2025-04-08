Тренер сборной Уэльса запретил игрокам обмениваться футболками

Главный тренер сборной Уэльса не разрешил игрокам обмениваться футболками.

Среди требований к команде также бег на короткие дистанции, уважение к футболке, возвращение её ответственному за экипировку, и никаких мобильных телефонов за ужином. Беллами сказал:

Вы должны усердно работать. Если вы не можете бегать на короткие дистанции, я неподходящий вам тренер. Часть не подлежащих обсуждению пунктов — это запрет на обмен футболками. Потому что ты слишком много работал ради этой футболки. Не думай, что ты достаточно хорош, чтобы отдать её. Этого не произойдёт.

Ни один значок никогда не коснётся пола, вы отдаёте его обратно человеку, отвечающему за форму. Он принадлежит нам, это наша форма, это наш значок. Эти игроки это понимают и они с этим согласны.

Мобильные телефоны — не за ужином.