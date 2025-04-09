Нагорных: «„Локо“ заинтересован сохранить тот состав, который есть сейчас»

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вчера, 09:50

Председатель совета директоров «Локомотива» рассказал, как проходит процесс продления контракта с защитником «красно-зелёных» и сборной Армении .

У нас нет абсолютно никакого напряжения. Со всеми ребятами и их агентами мы проговорили, что по окончании сезона мы проведем всю необходимую работу. Клуб заинтересован сохранить тот состав, который есть сейчас. Это наши игроки, мы в них верим. Если этот состав поработает два года, это будет мощнейшая команда в нашем чемпионате.

Напомним, Тикнизян перешёл в «Локомотив» из ЦСКА в августе 2021 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 25-летний фланговый игрок сыграл 28 матчей, в которых забил 2 мяча, отдал 4 голевых передачи и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает Тикнизяна в 6 миллионов евро.

Ранее агент игрока высказался на тему интереса к своему клиент со стороны «Леганеса».