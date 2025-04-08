«Спартак» продлит контракт с 37-летним голкипером Довбней

Московский «Спартак» заинтересован в продлении контракта с российским голкипером Александром Довбней.
Предполагается, что переговоры по новому соглашению с представителями игрока могут быть инициированы в завершающей стадии текущего сезона.
В возрасте 37 лет Довбня присоединился к «Спартаку» в июле 2024 года в статусе свободного агента. На сегодняшний день вратарь еще не принимал участия ни в одном официальном матче за клуб.
Наверное, Довбня подходит для этой роли.
Сами игроки тоже неоднократно положительно о нем отзывались.
Значит, нужен.
Наверное, Довбня подходит для этой роли.
Сами игроки тоже неоднократно положительно о нем отзывались.
Значит, нужен.