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«Спартак» продлит контракт с 37-летним голкипером Довбней

вчера, 14:03

Московский «Спартак» заинтересован в продлении контракта с российским голкипером Александром Довбней.

Предполагается, что переговоры по новому соглашению с представителями игрока могут быть инициированы в завершающей стадии текущего сезона.

В возрасте 37 лет Довбня присоединился к «Спартаку» в июле 2024 года в статусе свободного агента. На сегодняшний день вратарь еще не принимал участия ни в одном официальном матче за клуб.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:53
талисман, наверное !
протон
протон
вчера в 15:47
Станкович регулярно в своих командах использует опытного вратаря, как человека, способного и развеселить, и встряхнуть команду.
Наверное, Довбня подходит для этой роли.
Сами игроки тоже неоднократно положительно о нем отзывались.
Значит, нужен.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:46
Интересно какая всё таки роль у Довбни в Спартаке, какие служебные обязанности прописаны в трудовом договоре - самый интригующий вопрос эры Станковича. Но то что собрались продлевать Довбню означает что скорее всего и Станковича тоже продлят, ведь приобритение Довбни это чисто его каприз.
albucid
albucid
вчера в 15:20
На лавке он может до пенсии просидеть.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:00
Подстраховка лидеров охраны ворот!)
Всё верно - нужен, продлеваем!)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:52
Решили продлить,значит еще нужен.
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