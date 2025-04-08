«Спартак» продлит контракт с 37-летним голкипером Довбней

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вчера, 14:03

Московский «Спартак» заинтересован в продлении контракта с российским голкипером .

Предполагается, что переговоры по новому соглашению с представителями игрока могут быть инициированы в завершающей стадии текущего сезона.

В возрасте 37 лет Довбня присоединился к «Спартаку» в июле 2024 года в статусе свободного агента. На сегодняшний день вратарь еще не принимал участия ни в одном официальном матче за клуб.