Тимур Магомедов: «Не хотел бы себя ни с кем из вратарей сравнивать»

Голкипер махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов дал комментарий на тему сравнения себя с другими вратарями.
Честно, не хотел бы себя ни с кем из вратарей сравнивать. Хотел бы, чтобы через 10-15 лет сравнивали меня с кем-то. Но я стремлюсь к Нойеру. Он идол для меня, особенно в игре ногами, подстраховке и игре на линии.
Кто для меня русский Нойер? Таких нет. Может, я как-то похож на него, но думаю, мне еще далеко.
Кто для меня лучшие вратари РПЛ? Агкацев, Латышонок, Максименко. Они лучшие по всем параметрам. Они очень хорошо оснащены, играют в правильный футбол, умеют играть ногами. Это обученные ребята.