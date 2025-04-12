Тимур Магомедов: «Не хотел бы себя ни с кем из вратарей сравнивать»

Голкипер махачкалинского «Динамо» дал комментарий на тему сравнения себя с другими вратарями.

Честно, не хотел бы себя ни с кем из вратарей сравнивать. Хотел бы, чтобы через 10-15 лет сравнивали меня с кем-то. Но я стремлюсь к Нойеру. Он идол для меня, особенно в игре ногами, подстраховке и игре на линии.

Кто для меня русский Нойер? Таких нет. Может, я как-то похож на него, но думаю, мне еще далеко.