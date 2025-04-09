Койта сравнил чемпионаты России и Австрии

Нападающий ЦСКА перед матчем с «Оренбургом» в РПЛ сравнил чемпионаты России и Австрии.

В России чемпионат сложнее, чем в Австрии. Больше борьбы, нужно лучше быть готовым физически. В «Зальцбурге» мы всегда выигрывали «золото», но здесь конкуренция выше, нет легких игр, особенно в завершающей части сезона. Вот и сейчас я считаю, что противник опасный, хоть и замыкает таблицу.

Это мой первый апрель в России. Мне пишут много людей из Африки и других уголков мира. Футболисты, в том числе. Конечно, их и меня удивляет картинка за окном, огромное количество снега. Да, неприятно играть в такую погоду. С другой стороны, это полезный опыт, который нас закаляет.