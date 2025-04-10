Тюкавин: «У „Динамо“ есть шансы в кубке и на чемпионство»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что верит в то, что «бело-голубые» поборются и за Кубок России, и за победу в РПЛ.
В том году тоже было много ситуаций, когда «Зенит» и «Краснодар» проигрывали. Так что я верю в команду, что всё будет хорошо. Есть шансы в Кубке и на чемпионство.
Напомним, в турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает 5-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков. В Кубке России «бело-голубым» предстоит провести ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ против ЦСКА.