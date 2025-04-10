Тюкавин: «У „Динамо“ есть шансы в кубке и на чемпионство»

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вчера, 11:37

Нападающий «Динамо» заявил, что верит в то, что «бело-голубые» поборются и за Кубок России, и за победу в РПЛ .

В том году тоже было много ситуаций, когда «Зенит» и «Краснодар» проигрывали. Так что я верю в команду, что всё будет хорошо. Есть шансы в Кубке и на чемпионство.