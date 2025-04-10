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Тюкавин: «У „Динамо“ есть шансы в кубке и на чемпионство»

вчера, 11:37

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что верит в то, что «бело-голубые» поборются и за Кубок России, и за победу в РПЛ.

В том году тоже было много ситуаций, когда «Зенит» и «Краснодар» проигрывали. Так что я верю в команду, что всё будет хорошо. Есть шансы в Кубке и на чемпионство.

Напомним, в турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает 5-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков. В Кубке России «бело-голубым» предстоит провести ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ против ЦСКА.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 13:40, ред.
Конечно же Надежда умирает последней, но даже у меня, отпетого фаната московского Динамо, абсолютно нет никакой уверенности в этом сезоне даже на медали, не говоря уже о каких-то титулах. Чтобы победить в чемпионате, надо прежде всего самим обыгрывать конкурентов, как в прошлом году, когда дважды обыграли чемпионов, а не ждать от них осечек, на которые намекает Тюкавин. А кого в этом сезоне обыграли бело-синие? Скорее Спартак станет чемпионом, чем Динамо, а вообще буду желать золота "быкам" из Краснодара, которые ещё год назад были больше достойны этой награды, чем наш бессменный чемпион последних лет. Болейте за своих, а не против чужих!
alexgurzan
alexgurzan ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:30
Нет, но лучше не злоупотреблять подобным, многое от контекста зависит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:21
Задание пользователю Capral подобного вопроса от пользователя suiw является оскорблением? Мне это нужно знать, чтобы потом меня не наказали.
Capral
Capral ответ suiw (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 16:50, ред.
У меня от слова "команда ВТБ" диарея и зуд!!! Не путай, Святое понятие Динамо с клиентами банка!!!
Capral
Capral ответ Ев17 (раскрыть)
вчера в 14:16
Чем он увлекал- стоя на месте?
Ев17
Ев17 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 13:53
и играл бы, если б не осипенко
Ев17
Ев17
вчера в 13:51
пока Костя был, он хоть увлекал свои желанием играть, а сейчас отбывают номер, Фомин, да и Скопинцев, невзирая на последний ляп, пытаются, остальные номер отбывают . Да, Касерес старается, но ещё не до конца вошёл. Нет мотиватора, нет дисциплины, анархия
Capral
Capral
вчера в 13:49, ред.
    5wxv8u6qn7v9
    5wxv8u6qn7v9
    вчера в 12:54
    Да ничего им не светит, только чисто теоретически
    112910415
    112910415
    вчера в 12:47
    на чемпионство-то вообще большие шансы ! )
    Lbvfd
    Lbvfd
    вчера в 12:30
    Шансы есть у всех. Только количество их разное. . У кого то их больше, у кого то меньше.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 12:12
    Константин на счёт чемпионства загнул конечно.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 12:01
      Bad Listener
      Bad Listener
      вчера в 11:56
      Так это ты не в команду веришь, ты веришь что Зенит с Краснодаром проиграют, то есть против других команд получается больше твоя вера направлена
      drug01
      drug01
      вчера в 11:55
      Шансы всегда есть только надо играть всегда на победу!!!
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 11:45
      В прошлом году вот реальный был шанс, а щас уже все.
      ᅠᅠ
      ᅠᅠ
      вчера в 11:43
      Ещё один любитель треблов. Больше играй, меньше разговаривай.
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