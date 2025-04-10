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Семак: «Нам не хватает стабильности в атаке»

вчера, 13:24

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об игровых проблемах «сине-бело-голубых».

Меняются игроки, которые у нас есть. Кому-то не хватает стабильности. Ждём от «Зенита» игры. Два последних матча мы владели мячом, много владели. В каком-то матче, как с «Рубином», хорошо получалось создавать. С «Локомотивом» при том же владении не хватало остроты, не хватало качества завершающей стадии, последней передачи. И, конечно, не нужно ошибаться. Что касается обороны, по сути, здесь мы играем нормально во всех матчах. Что касается атаки, не хватает нам стабильности, забитых мячей, правильных действий в завершении. Над этим будем работать.

Я думаю, все прекрасно понимают и знают, что мы искали игрока похожего на Клаудиньо. Безусловно, был игрок, который к нам приезжал и, конечно, хотели взять игрока на эту же позицию. Игроки, креативные игроки, играют важную роль в игре любой команды. Уберите одного-двух игроков в «Краснодаре» или в «Спартаке» — лидеров команды — и, естественно, это будет потеря. И каждая команда будет справляться с потерей того или иного игрока исходя из тех ресурсов, которые есть. Конечно, любой креативный игрок, который помогает, создаёт, умеет отдать, имеет возможности принимать нестандартные решения, он важен для любой команды. Поэтому сейчас, конечно, нам нужно перестраиваться, что мы и делаем, смотрим. К сожалению, тех моментов, которые есть, не хватает нам. Прежде всего в атакующей группе не хватает стабильности у тех игроков, которые выходят. Игру сыграют хорошо, игру чуть хуже. Не хватает стабильности, на мой взгляд.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 22:36
Предлагаю главному тренеру команды ознакомиться с комментариями пользователей под этой новостью. Вот уж кто всё знает, так это они. Возьмите на карандаш их рекомендации по улучшению игры, и всё пойдёт в гору, станете чемпионами.
nubom
nubom
вчера в 16:59
Семак: "Ребята, начальство ушло – наливай! Педров – беги за второй..."
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:20
А главное долго учиться не надо. Всё гениальное просто.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:17, ред.
Это даже проще, чем попасть в пустые ворота)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:16
А бразильцы будут учиться забивать на Семака. Задача сложная, но выполнимая.
Futurista
Futurista
вчера в 15:13
Семак: Будем учить бразильцев забивать...задача сложная но выполнимая...
112910415
112910415
вчера в 14:18
а нынче стабильность почём ?
титульный спонсор купит !
Capral
Capral ответ Lbvfd (раскрыть)
вчера в 14:08
Молодец, соображаешь!!!
Capral
Capral
вчера в 14:07
Даже не стал читать интервью. Не хватает стабильности в атаке? Я думаю не хватает тренерских идей и давно. Атака у Зенита в порядке, другое дело, что эту атаку нужно направить в правильное русло, а с этим проблемы. Не припомню, чтоб он, хоть раз признал свои ошибки, коих дофига и больше.
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 13:58
Не стабильности вам не хватает, а грамотной организации атаки. Большее время владеть мячом, перекатывая его по полю, а потом получать гол, прозевав рывок противника, это не игра, а ставка на удачу. Так эти ваши ставки соперники уже изучили и удача приходит всё реже и реже. Голову включать надо и перестраивать игру, полностью.
Гость
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