Семак: «Нам не хватает стабильности в атаке»

Главный тренер «Зенита» рассказал об игровых проблемах «сине-бело-голубых».

Меняются игроки, которые у нас есть. Кому-то не хватает стабильности. Ждём от «Зенита» игры. Два последних матча мы владели мячом, много владели. В каком-то матче, как с «Рубином», хорошо получалось создавать. С «Локомотивом» при том же владении не хватало остроты, не хватало качества завершающей стадии, последней передачи. И, конечно, не нужно ошибаться. Что касается обороны, по сути, здесь мы играем нормально во всех матчах. Что касается атаки, не хватает нам стабильности, забитых мячей, правильных действий в завершении. Над этим будем работать.

Я думаю, все прекрасно понимают и знают, что мы искали игрока похожего на Клаудиньо. Безусловно, был игрок, который к нам приезжал и, конечно, хотели взять игрока на эту же позицию. Игроки, креативные игроки, играют важную роль в игре любой команды. Уберите одного-двух игроков в «Краснодаре» или в «Спартаке» — лидеров команды — и, естественно, это будет потеря. И каждая команда будет справляться с потерей того или иного игрока исходя из тех ресурсов, которые есть. Конечно, любой креативный игрок, который помогает, создаёт, умеет отдать, имеет возможности принимать нестандартные решения, он важен для любой команды. Поэтому сейчас, конечно, нам нужно перестраиваться, что мы и делаем, смотрим. К сожалению, тех моментов, которые есть, не хватает нам. Прежде всего в атакующей группе не хватает стабильности у тех игроков, которые выходят. Игру сыграют хорошо, игру чуть хуже. Не хватает стабильности, на мой взгляд.