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Станкович высказался о поражении «Спартака» от махачкалинского «Динамо»

вчера, 22:32
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал поражение от махачкалинского «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ.

Я бы не говорил тут об удаче. Не в этом дело. После первого тайма мы проигрывали в агрессивности и единоборствах, хотя это готовили. Мы были не на высоте в этих компонентах. Во втором тайме мы внесли изменения. К сожалению, мы не реализовали пенальти. Наверное, мы не заслужили победу. Клуб такой большой не может так действовать. Но у нас есть цели. Мы не сдаёмся, однако определённые корректировки будут внесены.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:34
Походу те кто ещё недавно кричал, что Станкович гении, уже приготовили тряпки, осталось только помочиться и погнать очередного тренера.
Vilar
Vilar
сегодня в 00:59
Стабильность - это главный показатель класса команды претендующей на золото.
К сожалению, о Спартаке это не скажешь, в таком случае на первом плане гл.тренер и его спокойные, уверенные действия. А, что мы видим: беготня, вопли, взмахи руками, споры с арбитрами, кривляния вдоль бровки поля главного тренера, это не придаёт уверенности команде. В Спартаке уже был такой попрыгунчик, это раздражает и не придаёт уверенности игрокам.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:24
Что говорить, проиграли по делу
ABir
ABir
вчера в 23:16
Вот умеют же испортить настроение на все выходные, лучше бы они в воскресенье проиграли, там хоть завтра понедельник и все равно не в настроение, но испортить вечер пятницы… это надо суметь
протон
протон
вчера в 23:10
второй матч проигранный слева второй тайм играет связка Маркиньос/Солари, почему не сделать эту связку постоянной, есть масса вопросов по Денисову, не смотря на все его спасения ранее, он два матча проигранных весной привозит голы в начале матчей и как показал выход Зобнина вместо Денисова есть отличная альтернатива справа...
Capral
Capral
вчера в 22:50
Станкович, у такого Большого и Легендарного Клуба, тренер должен быть Большой!!!!!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:40
Первый тайм в чистую был проигран .
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:35
Багаж Кареры закончился)))))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:34, ред.
Мы ждём главную корректировку, отставки руководства и тренера, иной весь ремонт косметический и здание не спасёт от медленного обветшания и разрушения. Когда болезнь пытается вылечить сама себя у неё никогда ничего не получается. Вырывать надо с корнем, хорошо помогает пердив в таких случаях
Гость
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