Станкович высказался о поражении «Спартака» от махачкалинского «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал поражение от махачкалинского «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ.
Я бы не говорил тут об удаче. Не в этом дело. После первого тайма мы проигрывали в агрессивности и единоборствах, хотя это готовили. Мы были не на высоте в этих компонентах. Во втором тайме мы внесли изменения. К сожалению, мы не реализовали пенальти. Наверное, мы не заслужили победу. Клуб такой большой не может так действовать. Но у нас есть цели. Мы не сдаёмся, однако определённые корректировки будут внесены.
К сожалению, о Спартаке это не скажешь, в таком случае на первом плане гл.тренер и его спокойные, уверенные действия. А, что мы видим: беготня, вопли, взмахи руками, споры с арбитрами, кривляния вдоль бровки поля главного тренера, это не придаёт уверенности команде. В Спартаке уже был такой попрыгунчик, это раздражает и не придаёт уверенности игрокам.
К сожалению, о Спартаке это не скажешь, в таком случае на первом плане гл.тренер и его спокойные, уверенные действия. А, что мы видим: беготня, вопли, взмахи руками, споры с арбитрами, кривляния вдоль бровки поля главного тренера, это не придаёт уверенности команде. В Спартаке уже был такой попрыгунчик, это раздражает и не придаёт уверенности игрокам.