Станкович высказался о поражении «Спартака» от махачкалинского «Динамо»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал поражение от махачкалинского «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ .

Я бы не говорил тут об удаче. Не в этом дело. После первого тайма мы проигрывали в агрессивности и единоборствах, хотя это готовили. Мы были не на высоте в этих компонентах. Во втором тайме мы внесли изменения. К сожалению, мы не реализовали пенальти. Наверное, мы не заслужили победу. Клуб такой большой не может так действовать. Но у нас есть цели. Мы не сдаёмся, однако определённые корректировки будут внесены.