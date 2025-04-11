Зобнин: «Не знаю, по какой причине пенальти бил Медина»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался по поводу не забитого пенальти полузащитником «красно-белых» Хесусом Мединой в матче против махачкалинского «Динамо» (1:2) в рамках 24 тура Российской Премьер-Лиги.
В списках, на бумажке написано, что пенальтист — Барко. Не знаю, по какой причине так произошло. Возможно, Хесус решил взять ответственность на себя.
З.Ы. Больно на душе от того какой гнилой и аморальный нынче великий московский Спартак. Хоть с футболом завязывай
З.Ы. Больно на душе от того какой гнилой и аморальный нынче великий московский Спартак. Хоть с футболом завязывай