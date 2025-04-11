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Зобнин: «Не знаю, по какой причине пенальти бил Медина»

вчера, 22:32
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался по поводу не забитого пенальти полузащитником «красно-белых» Хесусом Мединой в матче против махачкалинского «Динамо» (1:2) в рамках 24 тура Российской Премьер-Лиги.

В списках, на бумажке написано, что пенальтист — Барко. Не знаю, по какой причине так произошло. Возможно, Хесус решил взять ответственность на себя.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:41
Возможно на бумажке было по по сербски , не разборчиво написано...
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:34, ред.
Не надо передёргивать...Зобнин говорил не о поражении в целом, а конкретно о пенальти)...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:30
бумажку надо было показать Медине))
или, раз проиграли, то признать поражение достойно.
и работать дальше.
отговорки жалкие зобнина и остальных никому не нужны.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:30
просто день рождения у Добвни, вот и намединились они там лишка)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:29
Медина ждёт Игоряя в гости
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:21
В команде просто нет дисциплины
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:12
Тебе же сказали...на бумажке написано: Барко - пенальтист"...или бумажку показать надо?)...
albucid
albucid
вчера в 23:06
Хесус - молодчик! Пока эти дятлы малахольные хлебалом щёлкали, он чисто по-братски помог армейцам. А ребятишки в коротких штанишках во главе со Станковичем все свои шансы прощёлкали. Ну и кто им виноват?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:02, ред.
Ну короче в Спартаке наметилось единство и химия, единство в вопросе того кто виноват в поражении и на кого все косяки вешать. Удобно, он же не игрок основы. Ничто так не сближает коллектив как травля одного из участников. Ну, не бесполезный был трансфер из ЦСКА, пригодился таким вот странным образом, на амбразуру кидать, ещё надо пару взять таких же прозапас.

З.Ы. Больно на душе от того какой гнилой и аморальный нынче великий московский Спартак. Хоть с футболом завязывай
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:00
какая удобная поза))
из экс-коня ЦСКА сделать козла отпущения.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:59
Махновщина какая то видимо в команде...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:56
Это важно на будущее...чтобы повторов не было...
Capral
Capral
вчера в 22:52
Да какая уже разница по какой причине.
drug01
drug01
вчера в 22:45
Что то пошло не так? Ждали только победу!!!
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:42
С Уралом его выпустят, вот смотря как там себя покажет
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:41
Его реабилитироваться отправят на поле)...будет рвать и метать)...
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:40
На лавке он будет)))
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:38, ред.
Он ЦСКА еще пару банок положит...подожди до дерби)...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:34, ред.
Медина по старой привычке сыграл за ЦСКА)))
Futurista
Futurista
вчера в 22:33
По причине отсутствия дисциплины в команде...
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