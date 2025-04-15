Названы арбитры Клубного чемпионата мира 2025

ФИФА опубликовала список арбитров, которые будут работать на матчах Клубного чемпионата мира 2025. В качестве главных судей на турнире отработают 35 рефери.
В список вошли: Рамон Абатти, Уилтон Сампайо (оба – Бразилия), Омар Аль-Али (ОАЭ), Иван Бартон (Словакия), Дахане Бейда (Мавритания), Хуан Габриэль Бенитес (Парагвай), Эспен Эскос (Норвегия), Алиреза Фагани (Австралия), Салман Фалаи (Катар), Яэль Фалькон Перес, Факундо Тельо (оба – Аргентина), Дрю Фишер (Канада), Кристиан Гарай (Чили), Мустафа Горбаль (Алжир), Мутаз Ибрагим (Ливия),Кэмпбелл-Кирк Кавана-Во (Новая Зеландия), Иштван Ковач (Румыния), Франсуа Летексье, Клеман Тюрпен (оба – Франция), Ма Нин (Китай), Данни Маккели (Нидерланды), Шимон Марциняк (Польша), Саид Мартинес (Гондурас), Жан Жак Ндала (Демократическая Ресспублика Конго), Гленн Нюберг (Швеция), Майкл Оливер, Энтони Тэйлор (оба – Англия), Тори Пенсо (США), Сесар Рамос (Мексика), Исса Си (Сенегал), Ильгиз Танташев (Узбекистан), Густаво Техера (Уругвай), Хесус Валенсуэла (Венесуэла), Славко Винчич (Словения) и Феликс Цвайер (Германия).