Мартинелли: «Норгор мог сломать мне ногу. По-моему, это красная»

Вингер «Арсенала» выразил своё недовольство решением арбитра не удалить игрока команды соперника за грубое нарушение правил на нем.

В матче 32-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Брентфордом» (1:1), на 29-й минуте полузащитник гостей совершил грубый подкат, зажав ногу Габриэла Мартинелли. Главный арбитр Саймон Хупер ограничился предупреждением желтой карточкой, а система видеопомощи арбитрам (ВАР) не нашла оснований для вмешательства.

Я не видел повтора эпизода, но уверен, что в тот момент мой соперник действовал очень грубо и мог причинить мне серьёзную травму.

Он заявил о том, что это было не преднамеренно, и я склонен ему верить. Тем не менее, его действия могли привести к перелому. По моему мнению, это был опасный фол, заслуживающий красной карточки. Для полной уверенности мне необходимо просмотреть повтор. Но, на мой взгляд, это был грубый и недопустимый эпизод.