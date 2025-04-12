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Мартинелли: «Норгор мог сломать мне ногу. По-моему, это красная»

вчера, 23:33
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)БрентфордМатч завершен

Вингер «Арсенала» Габриэл Мартинелли выразил своё недовольство решением арбитра не удалить игрока команды соперника за грубое нарушение правил на нем.

В матче 32-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Брентфордом» (1:1), на 29-й минуте полузащитник гостей Кристиан Норгор совершил грубый подкат, зажав ногу Габриэла Мартинелли. Главный арбитр Саймон Хупер ограничился предупреждением желтой карточкой, а система видеопомощи арбитрам (ВАР) не нашла оснований для вмешательства.

Я не видел повтора эпизода, но уверен, что в тот момент мой соперник действовал очень грубо и мог причинить мне серьёзную травму.

Он заявил о том, что это было не преднамеренно, и я склонен ему верить. Тем не менее, его действия могли привести к перелому. По моему мнению, это был опасный фол, заслуживающий красной карточки. Для полной уверенности мне необходимо просмотреть повтор. Но, на мой взгляд, это был грубый и недопустимый эпизод.

Мартинелли: «Норгор мог сломать мне ногу. По-моему, это красная»

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 04:21
Ну конечно красная карточка по мнению одной заинтересованной стороны, однако по мнению нарушителя наверняка и жёлтой быть не должно. Чтобы принимать "объективное" непредвзятое решение и существуют судьи. Как они с этой задачей справляются это уже другой вопрос.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:16
В конфликте 2 стороны - один будет гнать одно , другой другое...
Гость
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