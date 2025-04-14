Стало известно, кто рассудит матч «Динамо» — ЦСКА в Кубке России

РФС назначил арбитров и инспекторов на полуфинальные матчи Пути регионов и Пути РПЛ Кубка России.
Путь регионов. ½ финала 15 апреля, вторник
«Локомотив» — «Ахмат»: судья — Сергей Иванов.
Помощники судьи — Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Артур Фёдоров; инспектор — Сергей Мацюра.
«Спартак» — «Урал»: судья — Евгений Кукуляк.
Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Дмитрий Семёнов; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Артём Любимов; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Эдуард Малый.
Путь РПЛ. ½ финала 16 апреля, среда
«Зенит» — «Ростов»: судья — Виталий Мешков.
Помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Владимир Москалёв; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Андрей Бутенко.
«Динамо» —ЦСКА: судья — Артём Чистяков.
Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Александр Гвардис.
Ранее сообщалось, что на матче «Динамо» — ЦСКА будет аншлаг.