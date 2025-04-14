Стало известно, кто рассудит матч «Динамо» — ЦСКА в Кубке России

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вчера, 12:26

РФС назначил арбитров и инспекторов на полуфинальные матчи Пути регионов и Пути РПЛ Кубка России.

Путь регионов. ½ финала 15 апреля, вторник

«Локомотив» — «Ахмат»: судья — .

Помощники судьи — Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья — ; ВАР — ; АВАР — ; инспектор — .

«Спартак» — «Урал»: судья — .

Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Дмитрий Семёнов; резервный судья — ; ВАР — ; АВАР — ; инспектор — .

Путь РПЛ . ½ финала 16 апреля, среда

«Зенит» — «Ростов»: судья — .

Помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья — ; ВАР — ; АВАР — ; инспектор — Андрей Бутенко.

«Динамо» — ЦСКА : судья — .

Помощники судьи — , Алексей Ширяев; резервный судья — ; ВАР — ; АВАР — ; инспектор — .