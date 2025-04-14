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Стало известно, кто рассудит матч «Динамо» — ЦСКА в Кубке России

вчера, 12:26

РФС назначил арбитров и инспекторов на полуфинальные матчи Пути регионов и Пути РПЛ Кубка России.

Путь регионов. ½ финала 15 апреля, вторник

«Локомотив» — «Ахмат»: судья — Сергей Иванов.

Помощники судьи — Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Артур Фёдоров; инспектор — Сергей Мацюра.

«Спартак» — «Урал»: судья — Евгений Кукуляк.

Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Дмитрий Семёнов; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Артём Любимов; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Эдуард Малый.

Путь РПЛ. ½ финала 16 апреля, среда

«Зенит» — «Ростов»: судья — Виталий Мешков.

Помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Владимир Москалёв; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Андрей Бутенко.

«Динамо» —ЦСКА: судья — Артём Чистяков.

Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Александр Гвардис.

Ранее сообщалось, что на матче «Динамо» — ЦСКА будет аншлаг.

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Все комментарии
b5akxy98zauj
b5akxy98zauj
вчера в 18:35
Судейство в матчах подобного масштаба всегда привлекает особое внимание, особенно когда речь идет о дерби московского футбола. Назначение Артёма Чистякова на такой ответственный поединок свидетельствует о доверии к нему со стороны Российского футбольного союза. Будем надеяться, что работа бригады судей будет объективной и беспристрастной, а игра подарит зрителям яркие моменты и зрелищность, достойную полуфинала Кубка страны. Судья же должен показать профессионализм, минимизировав влияние субъективных факторов на итоговый результат встречи.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:47
Две игры в пути РПЛ фактически товарищеские, т.к. никто не вылетает. Проигравшие идут в нижнюю половину сетки. Так что ажиотаж напрасный.
Вещий
Вещий
вчера в 12:38
Пожелаю всем поменьше косяков и адекватных решений.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:32
Посмотрим ,как будут судить !
Гость
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