«Зенит» подал жалобу в ЭСК РФС по итогам матча с «Краснодаром»

«Зенит» обратился в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по результатам матча 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (4:1). Апелляция связана с эпизодом, произошедшим во втором тайме встречи, в котором, по мнению клуба, судья не назначил пенальти в ворота соперника.
Как сообщили представители службы коммуникаций РФС, ЭСК рассмотрит спорный эпизод, имевший место на 48-й минуте матча, когда полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой упал в штрафной площади после контакта с Александром Черниковым из «Краснодара».
Остальные клубы РПЛ решили не подавать заявлений в ЭСК по итогам прошедшего тура.
Единственный кто мог реально дать такую информацию это Зенит, но он уже опроверг эти слухи.
Единственный кто мог реально дать такую информацию это Зенит, но он уже опроверг эти слухи.
А Зенит поражает, выиграли, а им всё мало. Они наверное решили для проформы чтобы никто их не заподозрил в том что они только поражения оспаривают. Хотя, ну это вообще нормально же. Зенит так боится за своё чемпионство что даже преимущество в один мяч над Краснодаром по личным встречам их не успокаивает. Вы бы лучше занялись приготовлением более менее съедобной шляпы для своего знаменитого поклонника.
А Зенит поражает, выиграли, а им всё мало. Они наверное решили для проформы чтобы никто их не заподозрил в том что они только поражения оспаривают. Хотя, ну это вообще нормально же. Зенит так боится за своё чемпионство что даже преимущество в один мяч над Краснодаром по личным встречам их не успокаивает. Вы бы лучше занялись приготовлением более менее съедобной шляпы для своего знаменитого поклонника.
Как всегда Зенит чем то не доволен )))).
Как всегда Зенит чем то не доволен )))).