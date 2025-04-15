«Зенит» подал жалобу в ЭСК РФС по итогам матча с «Краснодаром»

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вчера, 15:16

«Зенит» обратился в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) по результатам матча 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (4:1). Апелляция связана с эпизодом, произошедшим во втором тайме встречи, в котором, по мнению клуба, судья не назначил пенальти в ворота соперника.

Как сообщили представители службы коммуникаций РФС , ЭСК рассмотрит спорный эпизод, имевший место на 48-й минуте матча, когда полузащитник «Зенита» упал в штрафной площади после контакта с из «Краснодара».