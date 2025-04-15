Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Зенит» подал жалобу в ЭСК РФС по итогам матча с «Краснодаром»

вчера, 15:16
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Зенит» обратился в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по результатам матча 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (4:1). Апелляция связана с эпизодом, произошедшим во втором тайме встречи, в котором, по мнению клуба, судья не назначил пенальти в ворота соперника.

Как сообщили представители службы коммуникаций РФС, ЭСК рассмотрит спорный эпизод, имевший место на 48-й минуте матча, когда полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой упал в штрафной площади после контакта с Александром Черниковым из «Краснодара».

Остальные клубы РПЛ решили не подавать заявлений в ЭСК по итогам прошедшего тура.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноФИФА назначила арбитров на матчи Клубного чемпионата мира-2025
14 апреля
ОфициальноРФС первым в мире показал повторы с монитора ВАР на табло стадиона
14 апреля
ОфициальноСтало известно, кто рассудит матч «Динамо» — ЦСКА в Кубке России
14 апреля
Мартинелли: «Норгор мог сломать мне ногу. По-моему, это красная»
12 апреля Фото
ОфициальноКарасёв ошибочно не удалил хавбека ЦСКА Глебова в матче против «Динамо»
11 апреля
В Испании искусственный интеллект может заняться оценкой работы судей
11 апреля
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948
вчера в 21:47
Если ЭСК признает, что надо было назначить пенальти, то результат игры аннулируют и назначат переигровку. Так как справедливость превыше всего.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 19:21
С учетом того, что эта "правда-матка" одета в синебелоголубое.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:49
Медведев всем своим видом показывает , что он за правду-матку горой стоит во всем российском футболе...)
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 18:11
А я думал пожаловались, почему дали 3 очка, а не больше
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:36
Все эти непристойные вещи, идущие от руководства Зенита и в частности от лишенного минимальных признаков интеллекта на лице, гопника Медведева, имеют единственную цель. Показать кто в доме (РПЛ) хозяин.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Сергей Хроменков (раскрыть)
вчера в 17:00
А "официальную информацию" поведали бабки на базаре?
Единственный кто мог реально дать такую информацию это Зенит, но он уже опроверг эти слухи.
112910415
112910415
вчера в 16:46
чтоб судьи не вздумали расслабляться ! )
memphis
memphis
вчера в 16:26, ред.
Недополучили премиальные
Сергей Хроменков
Сергей Хроменков ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 16:25
Футболисты Зенита за матч с Краснодаром получили премиальные в размере 577 320 000.По 24 000 000 каждый... Официальная информация...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:01
Сбил Мостового коленом в заднюю поверхность бедра.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:29, ред.
А где жалоба от Спартака? Денисов из офсайда бил! Перекладина ворот на открытие арене была ниже чем бьёт Медина. Да там столько косяков что можно Махачкале техническое влепить. Но в Спартаке уже нашли виноватого и расслабились, всё нормально, Медина виноват, все остальные молодцы.

А Зенит поражает, выиграли, а им всё мало. Они наверное решили для проформы чтобы никто их не заподозрил в том что они только поражения оспаривают. Хотя, ну это вообще нормально же. Зенит так боится за своё чемпионство что даже преимущество в один мяч над Краснодаром по личным встречам их не успокаивает. Вы бы лучше занялись приготовлением более менее съедобной шляпы для своего знаменитого поклонника.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 15:27, ред.
Ни что не вечно под луной. КРОМЕ.
Как всегда Зенит чем то не доволен )))).
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:18
Шоооо!!! Опять!!!! Ну е моё!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 