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РФС первым в мире показал повторы с монитора ВАР на табло стадиона

вчера, 18:28

Российский футбольный союз первым в мире провёл эксперимент по внедрению технологии On-Field Review, которая позволяет транслировать на табло в чаше стадиона изображение с монитора ВАР в момент просмотра спорного эпизода главным арбитром. В режиме реального времени зрители на трибунах могли видеть повторы, которые подготовили видеоассистенты для судьи.

Новая технология была применена на матчах 24-го тура РПЛ на «Лукойл Арене», «Ахмат Арене» и арене «Нижний Новгород».

В поединке «Пари НН» — «Динамо Москва» в добавленное время видеоарбитр Артём Любимов пригласил главного судью Кирилла Левникова к монитору для проверки возможной игры рукой со стороны игрока нижегородской команды. Одновременно с этим на табло начали демонстрировать те же повторы, которые в этот момент изучал арбитр.

Отмечается, что новая практика стала логичным продолжением начатого ранее эксперимента РФС, в рамках которого судьи объявляют свои решения после вмешательства ВАР по громкой связи. Российская Премьер-Лига является первым крупным национальным чемпионатом, где была опробована такая технология. Её использование было предварительно согласовано с ФИФА и ИФАБ.

Начальник отдела судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич прокомментировал:

Мы внедряем самые современные и передовые практики в российском футболе. В прошлом году мы первыми в Европе присоединились к эксперименту ФИФА и IFAB, по объявлению решения судьи после просмотра ВАР. Следующий шаг – дать понимание болельщикам на трибунах, какой именно момент и эпизод просматривает арбитр. Такая возможность уже есть у телезрителей, теперь она появится и у зрителей на трибунах.

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Все комментарии
socc57
socc57 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 09:39
В случае офсайда судью в поле на просмотр не зовут. Судья на ВАРе сам принимает решение. В этом случае скорее всего на табло не будет выводиться изображение.
Sergo81
Sergo81 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 00:25
Нашлись ) А ведь по сути что изменилось ? Судья так и так смотреть будет, но теперь уже вместе со всем стадионом. Например апл объясняет отсутствие просмотра вар на большом экране защитой судей от давления до принятия решения. С одной стороны правильно, а с другой болельщикам тоже интересно посмотреть детали.
Capral
Capral
вчера в 22:07
Анатолий Кандауров.
Отмечаю очередной раз, Ваш литературный Шедевр, а также, знание советской Бессмертной Классики!!!!!!! Как всегда, с перчинкой, юмором и тонким смыслом!!! Всё грамотно и по делу, и что особенно важно- актуально и смело!!!! Углублённый анализ, и четкое следование принципам соц-реализма!!! Отличное проникновение в суть вопроса!!!

Поздравляю!!!
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 21:51
Лично у меня сложилось мнение, что все эти нововведения внедряются в жизнь только с одной целью: показать всему честнОму миру, т.е. ФИФА, УЕФА, что именно Россия стала первой в этом начинании.
Предлагаю дополнить следующим: убрать с глаз долой просмотровую комнату с многочисленными мониторами и сияющими лицами помощников, и пусть арбитр смотрит на табло непосредственно с поля. А чтобы ему было удобнее это делать, пусть наготове будет раскладной стульчик, на который он мог бы присесть во время просмотра.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:23, ред.
Господа-товарищи, или как говорил неповторимый Дед Щукарь из Поднятой Целины Шолохова " Дорогие гражданы м старушки!". Не глотайте голый крючок.! обратите внимание на ключевую фразу " Демонстрировать на табло те кадры, которые арбитры ВАР ПОДГОТОВИЛИ для просмотра судьи. А поднимите ка руки, или встаньте те, кто искренне верит в то, что видеоасистенты не подготовят для просмотра судьи " ТО, ЧТО нужно! ? А мы будем на стадионе открыв рты созерцать это и аплодировать ! Как похоже на голый крючок. Особенно с учетом того, что у нас в РПЛ арбитры ВАР САМИ лично определят точки , по которым надо проводить офсайдные линии. Рано радуетесь, дорогие "гражданы и старушки"
Брулин
Брулин
вчера в 20:42
Праздник бы какой устроить и выходной общий, оплачиваемый и массовые гуляния с цыганями и медведями.
32y6jsbhy2kb
32y6jsbhy2kb
вчера в 20:34
Хоть здесь мы первые
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:43
Согласен- только избранные!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👌👌👌👌👌👌👌👍👍👍👍👍👍👍
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:39
К счастью не все ...надеюсь) 🤝...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:29
И всё-таки, если снова обратиться к Великому Классику, не худо было вспомнить его ещё раз:"Мы все глядим в Наполеоны"!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:23, ред.
Нет уж)...в этот раз увольте...рядом с этим Гением простым смертным не место....
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:21
Очень даже.... на только бы не с одной камеры...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:11
Да, Маэстро, Вы, как всегда Неповторимы, как и Великий Поэт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👌👌👌👌👌👌👌🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸😊😊😊😊😊😊😊
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:09
"О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель..."
Futurista
Futurista
вчера в 19:01
Он сказал "Поехали!" и включил табло )...
Capral
Capral
вчера в 18:59
Я думаю, что, ни в АПЛ, ни в Примере, никто особо не смутится этим обстоятельством, а в Германии, точно, никто не повесится. Вопрос в другом: на сколько, это событие мирового масштаба, всё-таки, несопоставимо с полетом Ю.А.Гагарина. И вообще, хотелось бы больше мировых открытий в России, нежели переключения Вара на табло...
hpa28vv4b5sw
hpa28vv4b5sw
вчера в 18:57
Это важное хорошее дело!
112910415
112910415
вчера в 18:49
"РПЛ является первым крупным национальным чемпионатом, где была ....."
то есть в менее крупных уже было ?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:47
В этом мы первые...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 18:32
Сейчас найдутся недовольные и этим фактом... хотя было бы это сделано в АПЛ или ЛаЛиги, то писали бы какие они молодцы, а нашим типа далеко до этого.
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