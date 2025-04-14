РФС первым в мире показал повторы с монитора ВАР на табло стадиона

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вчера, 18:28

Российский футбольный союз первым в мире провёл эксперимент по внедрению технологии On-Field Review, которая позволяет транслировать на табло в чаше стадиона изображение с монитора ВАР в момент просмотра спорного эпизода главным арбитром. В режиме реального времени зрители на трибунах могли видеть повторы, которые подготовили видеоассистенты для судьи.

Новая технология была применена на матчах 24-го тура РПЛ на «Лукойл Арене», «Ахмат Арене» и арене «Нижний Новгород».

В поединке «Пари НН» — «Динамо Москва» в добавленное время видеоарбитр пригласил главного судью к монитору для проверки возможной игры рукой со стороны игрока нижегородской команды. Одновременно с этим на табло начали демонстрировать те же повторы, которые в этот момент изучал арбитр.

Отмечается, что новая практика стала логичным продолжением начатого ранее эксперимента РФС , в рамках которого судьи объявляют свои решения после вмешательства ВАР по громкой связи. Российская Премьер-Лига является первым крупным национальным чемпионатом, где была опробована такая технология. Её использование было предварительно согласовано с ФИФА и ИФАБ.

Начальник отдела судейства и инспектирования РФС прокомментировал: