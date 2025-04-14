РФС первым в мире показал повторы с монитора ВАР на табло стадиона

Российский футбольный союз первым в мире провёл эксперимент по внедрению технологии On-Field Review, которая позволяет транслировать на табло в чаше стадиона изображение с монитора ВАР в момент просмотра спорного эпизода главным арбитром. В режиме реального времени зрители на трибунах могли видеть повторы, которые подготовили видеоассистенты для судьи.
Новая технология была применена на матчах 24-го тура РПЛ на «Лукойл Арене», «Ахмат Арене» и арене «Нижний Новгород».
В поединке «Пари НН» — «Динамо Москва» в добавленное время видеоарбитр Артём Любимов пригласил главного судью Кирилла Левникова к монитору для проверки возможной игры рукой со стороны игрока нижегородской команды. Одновременно с этим на табло начали демонстрировать те же повторы, которые в этот момент изучал арбитр.
Отмечается, что новая практика стала логичным продолжением начатого ранее эксперимента РФС, в рамках которого судьи объявляют свои решения после вмешательства ВАР по громкой связи. Российская Премьер-Лига является первым крупным национальным чемпионатом, где была опробована такая технология. Её использование было предварительно согласовано с ФИФА и ИФАБ.
Начальник отдела судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич прокомментировал:
Мы внедряем самые современные и передовые практики в российском футболе. В прошлом году мы первыми в Европе присоединились к эксперименту ФИФА и IFAB, по объявлению решения судьи после просмотра ВАР. Следующий шаг – дать понимание болельщикам на трибунах, какой именно момент и эпизод просматривает арбитр. Такая возможность уже есть у телезрителей, теперь она появится и у зрителей на трибунах.
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель..."
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель..."