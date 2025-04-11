Карасёв ошибочно не удалил хавбека ЦСКА Глебова в матче против «Динамо»

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вчера, 20:00

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращения «Зенита» и «Динамо» и вынесла решения.



РПЛ . 21-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург), судья – Артём Чистяков

Проверка решения судьи не фиксировать нарушение правил у игрока команды «Локомотив» Дмитрия Баринова в атакующей фазе перед взятием ворот команды «Зенит» на 62-й минуте, а также проверка решения судьи вынести второе предупреждение в матче и, соответственно, удалить с поля игрока команды «Зенит» Педро на 90+2-й.

Решения комиссии

1. ​Судья правильно не зафиксировал нарушение правил в атакующей фазе, предшествующей взятию ворот команды «Зенит»

Дмитрий Баринов не нарушал правил игры в единоборстве с игроком «Зенита» Венделом. Оба игрока имели одинаковые шансы сыграть в мяч, а игрок «Локомотива» вступал в единоборство с соперником в честной манере и сыграл в мяч. Последующий контакт между игроками вызван их движением на встречных курсах и являлся ненаказуемым.

2. Судья правильно вынес второе предупреждение в матче игроку команды «Зенит» Педро

Педро опаздывает сыграть в мяч и совершает нарушение правил против соперника. Учитывая открытое пространство, контроль мяча и численное большинство атакующих игроков в зоне атаки, данное нарушение является срывом перспективной атаки.

ЦСКА (Москва) – «Динамо» (Москва), судья – Сергей Карасёв

Проверка решения судьи не удалять с поля игрока ЦСКА Кирилла Глебова на 88-й минуте, а также проверка решения ассистента Игоря Демешко не фиксировать положение «вне игры» у игрока команды ЦСКА Алехандро Гуарирапы в атакующей фазе перед назначением пенальти в ворота команды «Динамо» на 90+1-й.

Решения комиссии

1. Судья ошибочно не удалил c поля игрока команды ЦСКА Кирилла Глебова

Кирилл Глебов вступил в единоборство за мяч с игроком команды «Динамо» Муми Нгамале на высокой скорости в опасной манере. Игрок ЦСКА направлял ногу в сторону соперника, в результате чего, совершил высокий контакт открытой стопой с использованием шипов в область голени игрока «Динамо». Данные действия угрожали безопасности соперника.

2. Ассистент правильно не зафиксировал положение «вне игры» у игрока команды ЦСКА Алехандро Гуарирапы в атакующей фазе, предшествующей назначению пенальти в ворота команды «Динамо»

Алехандро Гуарирапа, находившийся за линией офсайда в момент передачи мяча партнером по команде Кристианом Бистровичем в зону, которую он начал своё движение, не должен наказываться за нарушение правила «вне игры». Игрок ЦСКА не вмешивался в игру, так как не коснулся мяча, и не мешал играть соперникам в мяч (не оказывал влияния).

«Крылья Советов» (Самара) – «Рубин» (Казань), судья – Кирилл Левников

Проверка решения судьи вынести второе предупреждение в матче и, соответственно, удалить с поля игрока команды «Рубин» Егора Тесленко на 84-й минуте.

Решение комиссии:

Судья правильно вынес второе предупреждение в матче игроку команды «Рубин» Егору Тесленко