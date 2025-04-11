Карасёв ошибочно не удалил хавбека ЦСКА Глебова в матче против «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращения «Зенита» и «Динамо» и вынесла решения.
РПЛ. 21-й тур
«Локомотив» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург), судья – Артём Чистяков
Проверка решения судьи не фиксировать нарушение правил у игрока команды «Локомотив» Дмитрия Баринова в атакующей фазе перед взятием ворот команды «Зенит» на 62-й минуте, а также проверка решения судьи вынести второе предупреждение в матче и, соответственно, удалить с поля игрока команды «Зенит» Педро на 90+2-й.
Решения комиссии
1. Судья правильно не зафиксировал нарушение правил в атакующей фазе, предшествующей взятию ворот команды «Зенит»
Дмитрий Баринов не нарушал правил игры в единоборстве с игроком «Зенита» Венделом. Оба игрока имели одинаковые шансы сыграть в мяч, а игрок «Локомотива» вступал в единоборство с соперником в честной манере и сыграл в мяч. Последующий контакт между игроками вызван их движением на встречных курсах и являлся ненаказуемым.
2. Судья правильно вынес второе предупреждение в матче игроку команды «Зенит» Педро
Педро опаздывает сыграть в мяч и совершает нарушение правил против соперника. Учитывая открытое пространство, контроль мяча и численное большинство атакующих игроков в зоне атаки, данное нарушение является срывом перспективной атаки.
ЦСКА (Москва) – «Динамо» (Москва), судья – Сергей Карасёв
Проверка решения судьи не удалять с поля игрока ЦСКА Кирилла Глебова на 88-й минуте, а также проверка решения ассистента Игоря Демешко не фиксировать положение «вне игры» у игрока команды ЦСКА Алехандро Гуарирапы в атакующей фазе перед назначением пенальти в ворота команды «Динамо» на 90+1-й.
Решения комиссии
1. Судья ошибочно не удалил c поля игрока команды ЦСКА Кирилла Глебова
Кирилл Глебов вступил в единоборство за мяч с игроком команды «Динамо» Муми Нгамале на высокой скорости в опасной манере. Игрок ЦСКА направлял ногу в сторону соперника, в результате чего, совершил высокий контакт открытой стопой с использованием шипов в область голени игрока «Динамо». Данные действия угрожали безопасности соперника.
2. Ассистент правильно не зафиксировал положение «вне игры» у игрока команды ЦСКА Алехандро Гуарирапы в атакующей фазе, предшествующей назначению пенальти в ворота команды «Динамо»
Алехандро Гуарирапа, находившийся за линией офсайда в момент передачи мяча партнером по команде Кристианом Бистровичем в зону, которую он начал своё движение, не должен наказываться за нарушение правила «вне игры». Игрок ЦСКА не вмешивался в игру, так как не коснулся мяча, и не мешал играть соперникам в мяч (не оказывал влияния).
«Крылья Советов» (Самара) – «Рубин» (Казань), судья – Кирилл Левников
Проверка решения судьи вынести второе предупреждение в матче и, соответственно, удалить с поля игрока команды «Рубин» Егора Тесленко на 84-й минуте.
Решение комиссии:
Судья правильно вынес второе предупреждение в матче игроку команды «Рубин» Егору Тесленко
Егор Тесленко вступает в единоборство за мяч на высокой скорости в безрассудной манере, после игры в мяч совершает контакт вскользь открытой стопой с левой голенью соперника, не учитывая опасность своих действий.
Коммент сразу после матча.
По итогу пенальти зарабатывает футболист, которого не должно было находиться на поле.
В очередной раз спасибо лысому 321у.
Коммент сразу после матча.
По итогу пенальти зарабатывает футболист, которого не должно было находиться на поле.
В очередной раз спасибо лысому 321у.