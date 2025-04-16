Игрок «Урала» о слухах про договорной матч: «У меня нет никаких подозрений»

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев прокомментировал источнику информацию о том, что матч с «Нефтехимиком» (3:2) в 28-м туре Первой лиги мог иметь договорной характер.
Не знаю вообще, откуда эта информация появилась. Для нас это была тяжёлая победа. В первом тайме мы были сильнее, но пропустили две атаки. Во втором тайме повезло, мы смогли отыграться, больше контролировали мяч, создали голевые моменты, в которых ничего подозрительного не видел. Почему никто не опекает нашего футболиста в одном из голов? Тактическая ошибка — спросите у защитника. Думаю, это тактическая ошибка. Мне всё равно на эти слухи. У меня нет никаких подозрений.
- На что-то мы скидывались в перерыве !
- Мне не говорили, но я же не слепой ...
по неясной причине, игрок не выбрал ни один из этих естественных вариантов ответа ... )
- На что-то мы скидывались в перерыве !
- Мне не говорили, но я же не слепой ...
по неясной причине, игрок не выбрал ни один из этих естественных вариантов ответа ... )
Со Спартаком не знаю, но Лукойлу впору нанять себе по паре внештатных сотрудников в каждой команде аутсайдере чемпионата, иного выхода я не вижу для этого титульного спонсора
Со Спартаком не знаю, но Лукойлу впору нанять себе по паре внештатных сотрудников в каждой команде аутсайдере чемпионата, иного выхода я не вижу для этого титульного спонсора