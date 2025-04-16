Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

Игрок «Урала» о слухах про договорной матч: «У меня нет никаких подозрений»

вчера, 12:59
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)3 : 2Логотип футбольный клуб Нефтехимик (Нижнекамск)НефтехимикМатч завершен

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев прокомментировал источнику информацию о том, что матч с «Нефтехимиком» (3:2) в 28-м туре Первой лиги мог иметь договорной характер.

Не знаю вообще, откуда эта информация появилась. Для нас это была тяжёлая победа. В первом тайме мы были сильнее, но пропустили две атаки. Во втором тайме повезло, мы смогли отыграться, больше контролировали мяч, создали голевые моменты, в которых ничего подозрительного не видел. Почему никто не опекает нашего футболиста в одном из голов? Тактическая ошибка — спросите у защитника. Думаю, это тактическая ошибка. Мне всё равно на эти слухи. У меня нет никаких подозрений.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Барселона» не будет просить уайлд-кард на КЧМ-2025, если выиграет ЛЧ
15 апреля
На последней тренировке «Реала» между игроками произошёл конфликт
14 апреля
Ди Мария заявил, что никогда не делал незаконных ставок
12 апреля
Девять болгарских клубов могут лишиться лицензии из-за долгов
11 апреля
Ди Мария, Паредес и ещё ряд футболистов подозреваются в незаконных ставках
11 апреля
Тренер «Тоттенхэма» недоволен утечками информации из раздевалки
11 апреля
Сортировать
Все комментарии
z4s9n2jqqf2u
z4s9n2jqqf2u
вчера в 13:55
Раз выиграли, то ему все равно договаривались или нет.
112910415
112910415
вчера в 13:43
- Да, при мне и договаривались !
- На что-то мы скидывались в перерыве !
- Мне не говорили, но я же не слепой ...

по неясной причине, игрок не выбрал ни один из этих естественных вариантов ответа ... )
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:30
А он мог быть и не в курсе...
shlomo
shlomo
вчера в 13:30
Ну не скажет же он что гоняли договорняк.... можно было бы у него и не спрашивать.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:29
У меня есть подозрения что Урал вчера в кубке выставил тренировочные конусы заместо игроков, по крайней мере между собой они точно заранее договорились так сделать.

Со Спартаком не знаю, но Лукойлу впору нанять себе по паре внештатных сотрудников в каждой команде аутсайдере чемпионата, иного выхода я не вижу для этого титульного спонсора
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:29
Нашли у кого спрашивать...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:00
Другого он и не мог сказать
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 