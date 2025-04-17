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У Сака и Карвахаля произошла стычка в перерыве матча «Реала» и «Арсенала»

вчера, 10:34
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

В перерыве матча между «Реалом» и «Арсеналом» у вингера Букайо Сака и защитника Даниэля Карвахаля произошёл конфликт.

Когда игроки обеих команд уходили в раздевалки, два футболиста столкнулись перед туннелем.

На кадрах видно, как сначала игроки о чём-то говорят, футболист лондонской команды улыбается. Уходя, Сака что-то показывает Карвахалю, после чего испанец кладет тому руку на шею, а затем указывает пальцем в лицо. После этого англичанин поворачивается и отталкивает оппонента, в ситуацию также вмешались ещё несколько человек, чтобы разрядить обстановку.

У Сака и Карвахаля произошла стычка в перерыве матча «Реала» и «Арсенала» У Сака и Карвахаля произошла стычка в перерыве матча «Реала» и «Арсенала» У Сака и Карвахаля произошла стычка в перерыве матча «Реала» и «Арсенала» У Сака и Карвахаля произошла стычка в перерыве матча «Реала» и «Арсенала» У Сака и Карвахаля произошла стычка в перерыве матча «Реала» и «Арсенала»

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666roza777
666roza777 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 01:31
Ну ты конечно сценарист от бога ахаха)))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:05
Карва видать упрекнул Саку в том,что тот пижонскиипробил пенальти и продолжил агонию его игроков. На что Сака сказал,я маньяк и вас во втором тайме прикончу,а пока что помучайтесь.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:51
Это эмоции Бывает и такое
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:39
Карвахаль автограф хотел взять, а Сака был занят для этого. Главное, что не подрались)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:36, ред.
Прям полицейский протокол о происшествии, свидетельские показания во всех подробностях. Забыли добавить "с моих слов записано верно, мною прочитано". Думаю до суда дело не дойдёт, можно расслабиться
Гость
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