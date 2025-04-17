У Сака и Карвахаля произошла стычка в перерыве матча «Реала» и «Арсенала»

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вчера, 10:34

В перерыве матча между «Реалом» и «Арсеналом» у вингера и защитника произошёл конфликт.

Когда игроки обеих команд уходили в раздевалки, два футболиста столкнулись перед туннелем.

На кадрах видно, как сначала игроки о чём-то говорят, футболист лондонской команды улыбается. Уходя, Сака что-то показывает Карвахалю, после чего испанец кладет тому руку на шею, а затем указывает пальцем в лицо. После этого англичанин поворачивается и отталкивает оппонента, в ситуацию также вмешались ещё несколько человек, чтобы разрядить обстановку.