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Боллбой упал со стула после толчка игрока «Баварии» в концовке матча ЛЧ

вчера, 10:55
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Защитник «Баварии» Йосип Станишич толкнул мальчика, подающего мячи, в концовке ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Интером».

В добавленное время футболист подбежал к боллбою, чтобы быстро вернуть ушедший за пределы поля мяч, и толкнул того, в результате чего парень упал со стула на землю. Инцидент привёл к тому, что хорват столкнулся с игроками миланского клуба. Арбитр не стал наказывать игрока мюнхенцев.

После игры Станишич признался, что совершил глупость, толкнув мальчика:

Каждая команда в мире, когда она лидирует, в конце тянет время. С моей стороны было немного глупо толкать его. В тот момент я просто разозлился.

Боллбой упал со стула после толчка игрока «Баварии» в концовке матча ЛЧ Боллбой упал со стула после толчка игрока «Баварии» в концовке матча ЛЧ Боллбой упал со стула после толчка игрока «Баварии» в концовке матча ЛЧ

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:06
Почему заступились все за боллбоя?

Он не боллбой, а боллгёрл, как минимум. Это чтоб цензуру пройти. Никакого уважения к игре, к игрокам. И это четвертьфинал Лиги Чемпионов, а не чемпионшип, где такое возможно. Накастылять ему бы хорошо.
Что он себе позволяет?

Для тех кто не видел, должен был быть аут, игрок Баварии подбежал за мячом, хотел быстро аут бросить, а этот тип не давал мяч и откинул его в сторону поля. За что и получил пинок. А надо было ещё как Азар в свое время сделал, по рёбрам немного пройтись, пересчитать их.
LogvinovSerj
LogvinovSerj
вчера в 14:05
Третье фото этому мальчику в паспорт!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:50
Не люблю я такие моменты, когда посторонние тянут время и не отдают мяч. Пусть этот «боллллбой» спасибо скажет, что как Азар не навалял 17 летнему болбою Суонси в 2013 году (как оказалось потом был сыном одного из директоров этого клуба) 😁 Зато, у того карьера в бизнесе пошла в гору, стал миллионером и недавно поиграл в гольф даже с Азаром 🙃
7frqn7qbmnen
7frqn7qbmnen
вчера в 13:33
прям-таки мальчик, судя по последнему фото там здоровенный лось, который больше самого Станишича
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 12:44
Мальчик вырастит, станет игроком основы Интера, и выбьет ещё раз Баварию потом в плей-офф. 🤔
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 12:42
Эмоции взяли вверх, так нельзя поступать. Но тут надо болбоя удалять. Как бы смешно это не звучало они не должны тормозить игру. А этот болбой мешал взять мяч.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 12:26
Даже вылететь с честью не могут, позорники.
матос
матос
вчера в 12:23
Плохой поступок игрока немецкой команды.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:04
А что оставалось бездарю делать когда на поле ноль....)
Rheinfall
Rheinfall
вчера в 11:45
Хорват-засранец
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:03
Мда некрасиво
Гость
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