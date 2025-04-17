Боллбой упал со стула после толчка игрока «Баварии» в концовке матча ЛЧ

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вчера, 10:55

Защитник «Баварии» толкнул мальчика, подающего мячи, в концовке ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Интером».

В добавленное время футболист подбежал к боллбою, чтобы быстро вернуть ушедший за пределы поля мяч, и толкнул того, в результате чего парень упал со стула на землю. Инцидент привёл к тому, что хорват столкнулся с игроками миланского клуба. Арбитр не стал наказывать игрока мюнхенцев.

После игры Станишич признался, что совершил глупость, толкнув мальчика: