Боллбой упал со стула после толчка игрока «Баварии» в концовке матча ЛЧ

Защитник «Баварии» Йосип Станишич толкнул мальчика, подающего мячи, в концовке ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Интером».
В добавленное время футболист подбежал к боллбою, чтобы быстро вернуть ушедший за пределы поля мяч, и толкнул того, в результате чего парень упал со стула на землю. Инцидент привёл к тому, что хорват столкнулся с игроками миланского клуба. Арбитр не стал наказывать игрока мюнхенцев.
После игры Станишич признался, что совершил глупость, толкнув мальчика:
Каждая команда в мире, когда она лидирует, в конце тянет время. С моей стороны было немного глупо толкать его. В тот момент я просто разозлился.
Он не боллбой, а боллгёрл, как минимум. Это чтоб цензуру пройти. Никакого уважения к игре, к игрокам. И это четвертьфинал Лиги Чемпионов, а не чемпионшип, где такое возможно. Накастылять ему бы хорошо.
Что он себе позволяет?
Для тех кто не видел, должен был быть аут, игрок Баварии подбежал за мячом, хотел быстро аут бросить, а этот тип не давал мяч и откинул его в сторону поля. За что и получил пинок. А надо было ещё как Азар в свое время сделал, по рёбрам немного пройтись, пересчитать их.
Он не боллбой, а боллгёрл, как минимум. Это чтоб цензуру пройти. Никакого уважения к игре, к игрокам. И это четвертьфинал Лиги Чемпионов, а не чемпионшип, где такое возможно. Накастылять ему бы хорошо.
Что он себе позволяет?
Для тех кто не видел, должен был быть аут, игрок Баварии подбежал за мячом, хотел быстро аут бросить, а этот тип не давал мяч и откинул его в сторону поля. За что и получил пинок. А надо было ещё как Азар в свое время сделал, по рёбрам немного пройтись, пересчитать их.