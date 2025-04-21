Агент Артиги: «Если до конца апреля клуб не рассчитается, мы пойдём в ФИФА»

, агент экс-тренера «Химок» , сообщил, что испанский специалист может обратиться в ФИФА , если клуб не выплатит долг до конца апреля.

Пока никаких выплат Артиге со стороны «Химок» не было. Сейчас все стараются урегулировать этот вопрос нормальным путем. Все говорят о том, что до 30 апреля со всеми рассчитаются. Думаю, что в случае, если до этого срока клуб не рассчитается, Франк пойдет в ФИФА .