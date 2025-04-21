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Агент Артиги: «Если до конца апреля клуб не рассчитается, мы пойдём в ФИФА»

вчера, 09:06

Дмитрий Селюк, агент экс-тренера «Химок» Франка Артиги, сообщил, что испанский специалист может обратиться в ФИФА, если клуб не выплатит долг до конца апреля.

Пока никаких выплат Артиге со стороны «Химок» не было. Сейчас все стараются урегулировать этот вопрос нормальным путем. Все говорят о том, что до 30 апреля со всеми рассчитаются. Думаю, что в случае, если до этого срока клуб не рассчитается, Франк пойдет в ФИФА.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:52
тут Алаев опять забеспокоится ...
ибо спросят сверху - что за бардак в твоём хозяйстве ...
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 10:50
Кому вообще эти Химки нужны? Вот реально. Химки-это практически Москва в Москве 4 больших клуба-зачем эта ферма сбитых летчиков получающих 300-400 тыс евро в год? Кто это финансирует? и Главное у них болельщиков то нет практически. Это как клуб Москва 20 летней давности. Был и нет его. В первой лиге полно финансируемых клубов рвущихся в РПЛ. Отсутствие Химок никто не заметит даже.
drug01
drug01
вчера в 09:29
Химки начали играть а денег все нет?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:21
Здорово будет для репутации нашей лиги конечно когда ФИФА займётся вопросом зарплат в Химках, покажем всему миру что наш футбол загнивает без них, если они ещё не заметили правда сами
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:08
Надо расчитываться - это уж точно.
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