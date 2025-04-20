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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Италия. Серия А 2024/2025

Конте: «Вчера я увидел отсутствие уважения со стороны Де Лаурентиса ко мне»

вчера, 10:24
МонцаЛоготип футбольный клуб Монца0 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте после победы в 33-м туре Серии А над «Монцей» (1:0) дал понять, что рассматривает возможность ухода из клуба.

Я сяду за стол переговоров с президентом, и тогда мы разберемся. Постепенно приходят средства от квалификации в Лиге чемпионов, а продажа Кварацхелии тоже дала нам толчок. Но сейчас важно поговорить с президентом открыто. Я вложил все свои силы в это дело, и мы стремимся к победам вместе с командой, которая трудится на полную мощность.

У нас хорошие отношения с Де Лаурентисом, но мне нужно, чтобы меня уважали. Вчера я увидел грабеж и полное отсутствие уважения. Это меня не пугает, но я был сильно разочарован, что беда затрагивает именно наши усилия. Я должен защищать себя — иначе все это будет просто красивым, но законченным путешествием. Я делаю это ради болельщиков «Наполи» и ради себя. Я не собираюсь выставлять себя на посмешище и позволять, чтобы меня подавляли. Нам нужно продолжать верить, и немного удачи не помешает. К сожалению, с января удача была не на нашей стороне.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:38
Развод на неустойку?
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:27
Антонио : - "Я сяду за стол переговоров" - Если только он будет накрыт с достойным уважением ко мне...)))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:14
Этот все никак не может без скандалов…
c7tv3dxp8btp
c7tv3dxp8btp
вчера в 11:57
Конте вообще неуживчивый тренер,долго нигде не работает, может его нигде не уважали
Dauletbek
Dauletbek ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:33
Характер такой, тип личности, характерологические особенности. Сначало по ошибке ответил другому пользователю. Исправил
Futurista
Futurista
вчера в 11:12, ред.
На юге Италии любят поболтать про уважение)...
резьба
резьба
вчера в 10:50, ред.
Сначала мне показалось что Конте прав, но судя по трансфермаркт Наполи на трансферы потратил в этом сезоне 150 млн евро, а разница между продажей/покупкой минус 70 млн. евро, то есть Кварацхелия не покрыл затрат на Лукаку, Мактоминея, Бонжорно и прочих. Кто там кого грабит не понятно. В этом сезоне они продали только Лео Эстигора за 7 млн и Кварацхелию за 70 млн, а купили целую армию.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:36, ред.
Вот что может Интеру помочь так это внутренние тёрки в системе Наполи
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:31
Конте постоянно ругается со всеми, почему? Хотя здесь он наверно прав
Petruccio
Petruccio
вчера в 10:28
Ну всё, началось.
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