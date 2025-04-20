Конте: «Вчера я увидел отсутствие уважения со стороны Де Лаурентиса ко мне»

Главный тренер «Наполи» после победы в 33-м туре Серии А над «Монцей» (1:0) дал понять, что рассматривает возможность ухода из клуба.

Я сяду за стол переговоров с президентом, и тогда мы разберемся. Постепенно приходят средства от квалификации в Лиге чемпионов, а продажа Кварацхелии тоже дала нам толчок. Но сейчас важно поговорить с президентом открыто. Я вложил все свои силы в это дело, и мы стремимся к победам вместе с командой, которая трудится на полную мощность.

У нас хорошие отношения с Де Лаурентисом, но мне нужно, чтобы меня уважали. Вчера я увидел грабеж и полное отсутствие уважения. Это меня не пугает, но я был сильно разочарован, что беда затрагивает именно наши усилия. Я должен защищать себя — иначе все это будет просто красивым, но законченным путешествием. Я делаю это ради болельщиков «Наполи» и ради себя. Я не собираюсь выставлять себя на посмешище и позволять, чтобы меня подавляли. Нам нужно продолжать верить, и немного удачи не помешает. К сожалению, с января удача была не на нашей стороне.