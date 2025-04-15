«Барселона» не будет просить уайлд-кард на КЧМ-2025, если выиграет ЛЧ

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вчера, 13:10

Руководство «Барселоны» приняло решение не запрашивать дополнительное приглашение на Клубный чемпионат мира-2025 даже в случае победы в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Хотя каталонский клуб заинтересован в финансовой выгоде, сопутствующей участию в турнире, клуб уважает регламент соревнований и не будет настаивать на его изменении.

Отмечается, что у «Барселоны» сложились хорошие отношения с президентом ФИФА , который поддерживает идею создания Суперлиги. В то же время руководство клуба понимает, что состав участников Клубного чемпионата мира определяется исключительно спортивными результатами.

В летний период «Барселона» проведет турне по странам Азии, в ходе которого планирует провести товарищеские матчи с южнокорейскими и японскими клубами. Ожидается, что этот тур принесет клубу около 25 миллионов евро.