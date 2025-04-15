Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Клубный чемпионат мира 2025

«Барселона» не будет просить уайлд-кард на КЧМ-2025, если выиграет ЛЧ

вчера, 13:10

Руководство «Барселоны» приняло решение не запрашивать дополнительное приглашение на Клубный чемпионат мира-2025 даже в случае победы в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Хотя каталонский клуб заинтересован в финансовой выгоде, сопутствующей участию в турнире, клуб уважает регламент соревнований и не будет настаивать на его изменении.

Отмечается, что у «Барселоны» сложились хорошие отношения с президентом ФИФА Джанни Инфантино, который поддерживает идею создания Суперлиги. В то же время руководство клуба понимает, что состав участников Клубного чемпионата мира определяется исключительно спортивными результатами.

В летний период «Барселона» проведет турне по странам Азии, в ходе которого планирует провести товарищеские матчи с южнокорейскими и японскими клубами. Ожидается, что этот тур принесет клубу около 25 миллионов евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
На последней тренировке «Реала» между игроками произошёл конфликт
14 апреля
Ди Мария заявил, что никогда не делал незаконных ставок
12 апреля
Девять болгарских клубов могут лишиться лицензии из-за долгов
11 апреля
Ди Мария, Паредес и ещё ряд футболистов подозреваются в незаконных ставках
11 апреля
Тренер «Тоттенхэма» недоволен утечками информации из раздевалки
11 апреля
Иск «Осасуны» к «Барселоне» по участию Иньиго Мартинеса отклонён
11 апреля
Все комментарии
j9bhdfw8r6f7
j9bhdfw8r6f7
вчера в 15:15
В другом месте поедут зарабатывать
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:03
клубный чемпионат мира полноценный турнир, и все будут биться за победу.
есть риск серьезных травм и все такое.
Барсе лучше провести турне по Азии.
а это два матча в Южной Корее и один в Японии.
около 25 миллионов евро заработает.
больше отдыха, тренировок, работы.
предсезонная подготовка строго по плану.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:45
Решили лучше в Азии подкалымить...)
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:12
А разве лысый поддерживает создание суперлигу? Че то я запутался)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 