«Барселона» не будет просить уайлд-кард на КЧМ-2025, если выиграет ЛЧ

Руководство «Барселоны» приняло решение не запрашивать дополнительное приглашение на Клубный чемпионат мира-2025 даже в случае победы в Лиге чемпионов в этом сезоне.
Хотя каталонский клуб заинтересован в финансовой выгоде, сопутствующей участию в турнире, клуб уважает регламент соревнований и не будет настаивать на его изменении.
Отмечается, что у «Барселоны» сложились хорошие отношения с президентом ФИФА Джанни Инфантино, который поддерживает идею создания Суперлиги. В то же время руководство клуба понимает, что состав участников Клубного чемпионата мира определяется исключительно спортивными результатами.
В летний период «Барселона» проведет турне по странам Азии, в ходе которого планирует провести товарищеские матчи с южнокорейскими и японскими клубами. Ожидается, что этот тур принесет клубу около 25 миллионов евро.
есть риск серьезных травм и все такое.
Барсе лучше провести турне по Азии.
а это два матча в Южной Корее и один в Японии.
около 25 миллионов евро заработает.
больше отдыха, тренировок, работы.
предсезонная подготовка строго по плану.
есть риск серьезных травм и все такое.
Барсе лучше провести турне по Азии.
а это два матча в Южной Корее и один в Японии.
около 25 миллионов евро заработает.
больше отдыха, тренировок, работы.
предсезонная подготовка строго по плану.