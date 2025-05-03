«Барселона» отклонила предложение «Манчестер Юнайтед» по Фермину Лопесу

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к подписанию полузащитника «Барселоны» Фермина Лопеса.
Каталонский клуб отклонил первоначальное предложение «красных дьяволов» по трансферу футболиста. «Сине-гранатовые» хотят выручить с продажи своего игрока более 50 млн евро.
50 млн не помешают Барсе.
а Лапорта сам привязав бантик отправил бы Фермина в Англию.
он отличный игрок, однако конкуренция в команде на его позиции
очень большая.
но если не получится переход, ничего страшного.
ротация тоже полезна.
50 млн не помешают Барсе.
а Лапорта сам привязав бантик отправил бы Фермина в Англию.
он отличный игрок, однако конкуренция в команде на его позиции
очень большая.
но если не получится переход, ничего страшного.
ротация тоже полезна.
игрок хороший, отличная скорость, техника и зрелое видение поля.
в МЮ таких мало. на Олимпиаде-2024 именно он был лидером сборной.
как раз с Вальядолидом выйдут Фермин Лопес (удачи, Фермин! )
и левый вингер Дани Родригес.
давно хотел увидеть его в главной команде.
игрок хороший, отличная скорость, техника и зрелое видение поля.
в МЮ таких мало. на Олимпиаде-2024 именно он был лидером сборной.
как раз с Вальядолидом выйдут Фермин Лопес (удачи, Фермин! )
и левый вингер Дани Родригес.
давно хотел увидеть его в главной команде.