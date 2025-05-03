«Барселона» отклонила предложение «Манчестер Юнайтед» по Фермину Лопесу

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вчера, 20:13

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к подписанию полузащитника «Барселоны» .

Каталонский клуб отклонил первоначальное предложение «красных дьяволов» по трансферу футболиста. «Сине-гранатовые» хотят выручить с продажи своего игрока более 50 млн евро.