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«Барселона» отклонила предложение «Манчестер Юнайтед» по Фермину Лопесу

вчера, 20:13

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к подписанию полузащитника «Барселоны» Фермина Лопеса.

Каталонский клуб отклонил первоначальное предложение «красных дьяволов» по трансферу футболиста. «Сине-гранатовые» хотят выручить с продажи своего игрока более 50 млн евро.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 22:59, ред.
Вот сейчас Барса пока летит Вальядолиду первый тайм....выпустили эту звезду к не самому сильному составу Барсы и звезда за 10 мин не шмогла забить последнему клубу Ла Лиги, который уже пропустил за сезон 81 банку...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 21:23
скорее всего вброс агента, все таки в летом МЮ планирует активно работать на рынке. и здесь агенты свои игры ведут. надо быть заметными ))
50 млн не помешают Барсе.
а Лапорта сам привязав бантик отправил бы Фермина в Англию.
он отличный игрок, однако конкуренция в команде на его позиции
очень большая.
но если не получится переход, ничего страшного.
ротация тоже полезна.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:15
в принципе можно продать, если МЮ выложить хорошие деньги)))
игрок хороший, отличная скорость, техника и зрелое видение поля.
в МЮ таких мало. на Олимпиаде-2024 именно он был лидером сборной.
как раз с Вальядолидом выйдут Фермин Лопес (удачи, Фермин! )
и левый вингер Дани Родригес.
давно хотел увидеть его в главной команде.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
вчера в 21:07
Добротный игрок , вот только прицел нужно настроить
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 20:46
Непонятно зачем он МЮ нужен.
Incredulous
Incredulous
вчера в 20:43
Как раз на зарплату Ямалю за год. Так и будут по одному игроку в год продавать на прокорм новоиспеченной звезды.
t0s1k
t0s1k
вчера в 20:32
50млн... ёмана рооот... безумные деньги
Гость
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