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Тео Эрнандес может вернуться в «Реал»

вчера, 17:06

Защитник «Милана» Тео Эрнандес может вернуться в «Реал».

Футболист отвечает всем критериям мадридского клуба: опытный игрок до 30 лет, контракт заканчивается в 2026 году, футболиста можно купить по низкой цене.

Напомним, что права на Тео принадлежали «Реалу» с 2017 по 2019 год.

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протон
протон
вчера в 19:19
Тео пассажир . Не просто так от него Мадрид в свое время избавился , его потолок понятен , т.е. не уровень . Там своих бестолковых Менди и Франов хватает . Кроме того он только числится ЛЗ , де факто там скорее вингер , еще и ленивый в прессинге , а для Мадрида у которого и так беда с этим компонентом , это уже не просто самострел , а скорее похороны .
Собственно Алонсо берут как раз для того чтобы наладил командную химию и научил этих игроков современному пониманию футбола , где все мобильны , где прессинг начинается с нападающих и быстрый возврат мяча лежит в основе .
Гораздо более интересный вариант это Гутьеррес . Вот он по-настоящему адаптирован к ЛЛ , хорош на мяче , играет в очень прессенгующей команде , стоит для Мадрида копейки с учетом обратного выкупа , так еще и свой кантерано .
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 17:11
Откуда он может вернуться в Милан? Из ночного клуба?
Гость
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