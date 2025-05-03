Защитник «Милана» Тео Эрнандес может вернуться в «Реал».
Футболист отвечает всем критериям мадридского клуба: опытный игрок до 30 лет, контракт заканчивается в 2026 году, футболиста можно купить по низкой цене.
Напомним, что права на Тео принадлежали «Реалу» с 2017 по 2019 год.
Собственно Алонсо берут как раз для того чтобы наладил командную химию и научил этих игроков современному пониманию футбола , где все мобильны , где прессинг начинается с нападающих и быстрый возврат мяча лежит в основе .
Гораздо более интересный вариант это Гутьеррес . Вот он по-настоящему адаптирован к ЛЛ , хорош на мяче , играет в очень прессенгующей команде , стоит для Мадрида копейки с учетом обратного выкупа , так еще и свой кантерано .
Собственно Алонсо берут как раз для того чтобы наладил командную химию и научил этих игроков современному пониманию футбола , где все мобильны , где прессинг начинается с нападающих и быстрый возврат мяча лежит в основе .
Гораздо более интересный вариант это Гутьеррес . Вот он по-настоящему адаптирован к ЛЛ , хорош на мяче , играет в очень прессенгующей команде , стоит для Мадрида копейки с учетом обратного выкупа , так еще и свой кантерано .