Тео Эрнандес может вернуться в «Реал»

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вчера, 17:06

Защитник «Милана» может вернуться в «Реал».

Футболист отвечает всем критериям мадридского клуба: опытный игрок до 30 лет, контракт заканчивается в 2026 году, футболиста можно купить по низкой цене.

Напомним, что права на Тео принадлежали «Реалу» с 2017 по 2019 год.