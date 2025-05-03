«Челси» хочет подписать защитника, которым интересовался «Зенит»

Защитник «Фламенго» Уэсли может перейти в «Челси».
Лондонский клуб установил предварительный контакт с представителями футболиста. «Синие» готовы предложить за трансфер игрока 20 млн евро, «Фламенго» хочет выручить с продажи 30-35 млн евро.
Напомним, что интерес к Уэсли также проявляет «Зенит».
И вместо борьбы за чемпионство в сл сезоне опять будет нытьё в духе "по справедливости мы должны были выиграть" итп
И вместо борьбы за чемпионство в сл сезоне опять будет нытьё в духе "по справедливости мы должны были выиграть" итп