«Челси» хочет подписать защитника, которым интересовался «Зенит»

1746284784

вчера, 18:06

Защитник «Фламенго» может перейти в «Челси».

Лондонский клуб установил предварительный контакт с представителями футболиста. «Синие» готовы предложить за трансфер игрока 20 млн евро, «Фламенго» хочет выручить с продажи 30-35 млн евро.

Напомним, что интерес к Уэсли также проявляет «Зенит».