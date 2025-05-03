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«Челси» хочет подписать защитника, которым интересовался «Зенит»

вчера, 18:06

Защитник «Фламенго» Уэсли может перейти в «Челси».

Лондонский клуб установил предварительный контакт с представителями футболиста. «Синие» готовы предложить за трансфер игрока 20 млн евро, «Фламенго» хочет выручить с продажи 30-35 млн евро.

Напомним, что интерес к Уэсли также проявляет «Зенит».

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протон
протон
вчера в 19:18
Но нужен и идеально подходит он Арсеналу, но поскольку Арсенал в трансферы не умеет, то они как всегда будут в пролете.
И вместо борьбы за чемпионство в сл сезоне опять будет нытьё в духе "по справедливости мы должны были выиграть" итп
pdq3236uw2mw
pdq3236uw2mw
вчера в 18:08
С Челси точно можно содрать больше, чем с Зенита.
Гость
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