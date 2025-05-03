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«Милан» хочет подписать защитника «Арсенала» Калафьори

вчера, 17:47

Защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори может вернуться в Италию.

В подписании футболиста заинтересован «Милан», который может заплатить за трансфер 35 млн евро.

В Италии Калафьори выступал за «Рому», «Дженоа» и «Болонью».

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Все комментарии
sgexxbmn897s
sgexxbmn897s
вчера в 21:14
Нормальный вариант, но надо бы подешевле
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:32
Риккардо провел шикарный сезон в Болоньи, после чего провел отлично ЧЕ, став одной из самых заметных фигур в составе сборной Италии, далее переход в Арсенал, и вроде по началу всё было хорошо, первый гол забил, да еще и в ворота Сити, а потом....травма за травмой и в итоге сезон для игрока получился скомканным....
Думаю, Калафьоре стоит еще сезон отыграть в Арсенале, очень сильно надеюсь, что он проведет отличный, полноценный сезон, игрок то он крутой, особенно в продвижении мяча!
Милану, да и любому клубу из Серии А он точно бы пригодился, может быть только за исключением Интера, там есть отличные Бастони и Димарко.
Арсенал брал его за 45 млн€, думаю продавать дешевле нет смысла
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ sz2grk94dpz6 (раскрыть)
вчера в 18:08
Написано же Милан может заплатить, а не Арсенал просит.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 18:08
Было бы отлично. Нечего в Англии делать Риккардо.
sz2grk94dpz6
sz2grk94dpz6
вчера в 18:07
Сумма для Милана не подъемная - будут торговаться.
Гость
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