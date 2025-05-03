«Милан» хочет подписать защитника «Арсенала» Калафьори

Защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори может вернуться в Италию.
В подписании футболиста заинтересован «Милан», который может заплатить за трансфер 35 млн евро.
В Италии Калафьори выступал за «Рому», «Дженоа» и «Болонью».
Защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори может вернуться в Италию.
В подписании футболиста заинтересован «Милан», который может заплатить за трансфер 35 млн евро.
В Италии Калафьори выступал за «Рому», «Дженоа» и «Болонью».
Думаю, Калафьоре стоит еще сезон отыграть в Арсенале, очень сильно надеюсь, что он проведет отличный, полноценный сезон, игрок то он крутой, особенно в продвижении мяча!
Милану, да и любому клубу из Серии А он точно бы пригодился, может быть только за исключением Интера, там есть отличные Бастони и Димарко.
Арсенал брал его за 45 млн€, думаю продавать дешевле нет смысла
Думаю, Калафьоре стоит еще сезон отыграть в Арсенале, очень сильно надеюсь, что он проведет отличный, полноценный сезон, игрок то он крутой, особенно в продвижении мяча!
Милану, да и любому клубу из Серии А он точно бы пригодился, может быть только за исключением Интера, там есть отличные Бастони и Димарко.
Арсенал брал его за 45 млн€, думаю продавать дешевле нет смысла