«Милан» хочет подписать защитника «Арсенала» Калафьори

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вчера, 17:47

Защитник «Арсенала» может вернуться в Италию.

В подписании футболиста заинтересован «Милан», который может заплатить за трансфер 35 млн евро.

В Италии Калафьори выступал за «Рому», «Дженоа» и «Болонью».