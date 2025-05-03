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«Лацио» проявляет интерес к защитнику мёнхенгладбахской «Боруссии»

вчера, 16:24

«Лацио» рассматривает защитника мёнхенгладбахской «Боруссии» Луку Нетца, как основной вариант для усиления левого фланга обороны.

Нетц перешёл в «Боруссию» из «Герты» в августе 2021 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 21-летний левый защитник сыграл 23 матча в Бундеслиге (2 ассиста и 2 жёлтых карточки) и одну игру в Кубке Германии, в которой отметился голом. Портал Transfermarkt оценивает немца в 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Интер» проявляет интерес к защитнику «Лацио».

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Все комментарии
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
вчера в 17:20
Можно продать, только не за 7
sdbbmzyq865h
sdbbmzyq865h
вчера в 16:40
Лацио не плохой вариант для его продление карьеры
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