«Лацио» проявляет интерес к защитнику мёнхенгладбахской «Боруссии»

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вчера, 16:24

«Лацио» рассматривает защитника мёнхенгладбахской «Боруссии» , как основной вариант для усиления левого фланга обороны.

Нетц перешёл в «Боруссию» из «Герты» в августе 2021 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 21-летний левый защитник сыграл 23 матча в Бундеслиге (2 ассиста и 2 жёлтых карточки) и одну игру в Кубке Германии, в которой отметился голом. Портал Transfermarkt оценивает немца в 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Интер» проявляет интерес к защитнику «Лацио».